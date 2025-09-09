Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»

Роман Костомаров считает Игоря Акинфеева самым запоминающимся футболистом России.

«Есть Игорь Акинфеев – действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев [в серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира-2018]. Вот это запоминается.

Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров.