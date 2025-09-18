Акопова о панических атаках: «Меня сковывает страх, это как паралич. Перед глазами проносятся самые страшные падения, накрывает ужас, что я ничтожество»

Карина Акопова рассказала о последствиях травм спины и панических атаках.

Фигуристка выступает в паре с Никитой Рахманиным . Они перешли из России в Армению весной текущего года.

– Про Карину часто говорят: «Ее замучили травмы спины». Насколько все серьезно?

– Да у меня там целый анатомический справочник: непроходимость нервов, перелом малого вертела бедренной кости, куча всего. Но если упрощать, то от нагрузки и падений воспалилась грушевидная мышца, она давила на седалищный нерв – при этом болела спина. Поэтому мне почти год не могли поставить диагноз.

– С чего все началось?

– На ровном месте. Март 2022-го, после тренировки я не сделала нужную заминку и растяжку, а понеслась кататься на лыжах. Я не падала, не было никакого экстрима, но наутро вдруг заболела спина.

Я дважды лежала в больнице, мне делали МРТ, несколько курсов блокад – и я бесконечно ходила по врачам, в Москве и в Сочи. Но никто не мог сказать, в чем причина. Я до последнего надеялась тогда попасть на чемпионат России, на последний курс уколов со мной ходил Дмитрий Николаевич (Савин) и держал меня за руки, потому что мне было очень страшно. К декабрю я уже ходила с трудом.

И тут случилось чудо: мама отвела меня к очередному доктору, неврологу, который меня спас. Сразу сказал, в чем причина – и расписал, как с этим справляться. Федор Ступин, у него и Никита Кацалапов лечился, кстати.

– Но я правильно понимаю, что это вылечить нельзя?

– Да, эта история навсегда со мной. Я продолжаю делать специальную лечебную гимнастику, постоянно растягиваю эту мышцу, потому что от падений она начинает болеть и давить на этот несчастный седалищный нерв. Но сейчас состояние стабильное, скажем так.

Тут очень важно постоянно заниматься восстановлением: массаж, баня, банки специальные. Еще я недавно прошла курсы тейпирования и уже консультирую других ребят. Проблема в том, что из-за физической травмы у меня начались панические атаки, и вот с ними оказалось справиться сложнее.

– Когда это произошло впервые?

– Через несколько дней после этапа Гран-при в Сочи осенью 2022-го (в произвольной программе Акопова очень неудачно упала с выброса – Спортс’’). Я люблю пересматривать свои прокаты: это мне помогает лучше анализировать и исправлять ошибки. И вот я включаю это видео – и вдруг начинаю рыдать.



Это был кошмар: я не могла дышать и двигаться, меня бросало из жара в холод – было ощущение, что я умираю. Со мной такое было впервые в жизни. Никита тут же позвал на помощь Соню Евдокимову и Лешу Святченко. На следующий день ко мне прилетела мама, домой пришел Дмитрий Савин, все пытались помочь, и казалось, что это единичный эпизод. Я вернулась на каток, но вскоре это случилось снова.

Одинарный выброс на тренировке, вроде бы ерунда – но меня опять накрыло. Меня унесли в раздевалку, сделали капельницу, Федор сидел и держал меня за руку.

Через несколько дней – новый приступ, уже на соревнованиях, на этапе Гран-при в Москве. Перед шестиминуткой я осталась на несколько минут одна, и меня снова захлестнуло. Я попыталась выйти на лед, думала, что смогу справиться. Но потом тренеры увидели, что меня трясет – и сняли нас с соревнований.

И вот с того момента эти панические атаки начали случаться регулярно. Я научилась с этим жить, мне больше не кажется, что я умираю – я знаю, как с ними справляться.

Триггером может быть что угодно – но чаще всего это боль. Меня сковывает страх, это как паралич. Перед глазами проносятся все самые страшные падения, меня накрывает ужас, что я ничтожество, что я ничего не смогу.

– Кто тебя научил с этим справляться?

– Я пыталась работать с психологом, но потом поняла, что пока сама не осознаю, что это не страшно, мне никто не поможет. Но психолог научил меня переключаться. Если у меня что-то заболело, я тут же стараюсь себя отвлечь, например, смотрю по сторонам или начинаю считать, чтобы не позволить паничке мной овладеть.

Иногда кажется, что я ситуацию контролирую – лето, например, прошло очень спокойно. И вдруг за неделю до старта в Америке у меня заболела спина – и снова приступ. Ничего, справилась, – сказала Акопова в интервью Спортсу’’.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина