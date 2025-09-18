  • Спортс
  • Акопова о переходе в Армению: «Очень тяжело переживала такую длинную паузу в соревнованиях. Тренеры были против, убеждали, что флаг менять смысла нет»
Акопова о переходе в Армению: «Очень тяжело переживала такую длинную паузу в соревнованиях. Тренеры были против, убеждали, что флаг менять смысла нет»

Карина Акопова и Никита Рахманин рассказали, почему решили перейти в Армению.

В мае 2025 года фигуристы получили разрешение на переход из России. Пара выступит на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

– Почему Армения?

Акопова: У меня вся семья армяне – и по папе, и по маме. Я и паспорт получила потому, что у меня в свидетельстве о рождении стояла национальность родителей. Так что других вариантов мы не рассматривали. 

– Когда ты получила паспорт?

Акопова: 2 года назад. Перед этим мы слетали с мамой в Армению и поездили по стране. Я не ожидала, что там так красиво, если честно. Столько достопримечательностей, все хочется посмотреть.

– Когда впервые появилась мысль сменить флаг?

Акопова: Такие разговоры ходили, еще когда я была маленькой. Я каталась в паре с Лукой Берулавой у Стаса Морозова, и он говорил, что нам надо либо в Грузию, либо в Армению. Шутил, что получится дуэт Джорджио Армани. 

А Дмитрий Николаевич (Савин – Спортс’’) меня еще 9 лет назад называл «бабушка Сирануш». Я учила тройные выбросы, и мне в шорты подкладывали губки для мытья машины, чтоб смягчить падения. Я была худющая, но с очень внушительными бедрами из-за этих подкладок. 

Потом мы встали в пару с Никитой и даже начали делать какие-то шаги в сторону смены флага, но был ковид, все везде на паузе, и мы не смогли найти спонсоров. Мы оставили эту идею и вернулись к ней только через пару лет, после моей травмы. Мы тогда пропустили много стартов, я долго восстанавливалась, и мы сильно отстали от тех пар, с которыми раньше соревновались на равных.  

Нас начали спрашивать друзья, мол, почему мы не хотим попробовать другую сборную. Я очень тяжело переживала такую длинную паузу от соревнований и впервые серьезно задумалась о переходе. Правда, сначала меня никто не поддержал.

– Даже Никита?

Акопова: Нет, он довольно быстро согласился, а вот с тренерами было сложнее. Мы начали издалека: вставляли армянские слова в разговоры на тренировках, поздравляли тренеров с днем рождения на армянском языке. Но это мало помогло.

Федя Климов был резко против. Он считал, что мы в состоянии конкурировать в российской сборной с другими ребятами, что мы уже прошли такой путь – нельзя все бросать. Он много раз нам говорил, что смысла менять флаг нет. 

– А что говорил Дмитрий Савин?

Акопова: «Вы дураки, что ли», если помягче выразиться, ха-ха. Он убеждал нас, что надо кататься за Россию. У наших тренеров такая философия: соревноваться надо с сильнейшими. 

Рахманин: Но шло время, всем становилось очевидно, что быстро вернуться в топ нам будет сложно. И к нам начали прислушиваться.

Акопова: Мы настолько всех достали этой идеей, что все смирились. Было понятно, что спорить с нами бесполезно, нас не отговорить. Мы параллельно продолжали готовить документы, связались с федерацией Армении – все делали сами. Ну, с большой помощью моей мамы, она нами тогда занялась практически как профессиональный менеджер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКарина Акопова
пары
logoНикита Рахманин
сборная Армении
Дмитрий Савин
