«Nihao!» Петр Гуменник опубликовал в соцсети фотографии из Пекина

Петр Гуменник поделился фотографиями из Китая.

Российский фигурист выступит на олимпийском отборочном турнире в нейтральном статусе. Он не присутствовал ни на первой, ни на второй тренировке – не успел на них из-за позднего прилета в Пекин.

Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября. Гуменник выйдет на лед под вторым номером.

«Nihao!» – написал Гуменник в соцсети.

