Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021
Короткая программа пройдет 19 сентября, начало – 13:00 по московскому времени. Российская фигуристка Аделия Петросян, допущенная в нейтральном статусе, выступит в первой разминке.
Судья №1 – Саломе Чигогидзе (Грузия);
Судья №2 – Альберт Зайдман (Израиль);
Судья №3 – Андреа Симанчикова (Словакия);
Судья №4 – Чжан Хайлянь (Китай);
Судья №5 – Дэн Чен (Гонконг);
Судья №6 – Кари Анне Олсен (Норвегия);
Судья №7 – Кэтрин Тэйлор (Австралия);
Судья №8 – Юрий Клюшников (Азербайджан);
Судья №9 – Энни Хоу (Бельгия)
Рефери – Юкико Окабе.
В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранял Чигогидзе за предвзятость в выставлении оценок на чемпионате мира в Стокгольме.
Предполагалось, что Чигогидзе необоснованно завышала оценки грузинскому фигуристу Морису Квителашвили. В ISU посчитали, что действия судьи были связаны с предвзятостью по национальному признаку.
