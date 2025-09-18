  • Спортс
  Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021
Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021

Известен список судей женской короткой программы на олимпийском отборе.

Короткая программа пройдет 19 сентября, начало – 13:00 по московскому времени. Российская фигуристка Аделия Петросян, допущенная в нейтральном статусе, выступит в первой разминке.

  • Судья №1 – Саломе Чигогидзе (Грузия);

  • Судья №2 – Альберт Зайдман (Израиль);

  • Судья №3 – Андреа Симанчикова (Словакия);

  • Судья №4 – Чжан Хайлянь (Китай);

  • Судья №5 – Дэн Чен (Гонконг);

  • Судья №6 – Кари Анне Олсен (Норвегия);

  • Судья №7 – Кэтрин Тэйлор (Австралия);

  • Судья №8 – Юрий Клюшников (Азербайджан);

  • Судья №9 – Энни Хоу (Бельгия)

  • Рефери – Юкико Окабе.

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранял Чигогидзе за предвзятость в выставлении оценок на чемпионате мира в Стокгольме.

Предполагалось, что Чигогидзе необоснованно завышала оценки грузинскому фигуристу Морису Квителашвили. В ISU посчитали, что действия судьи были связаны с предвзятостью по национальному признаку. 

Тутберидзе и Петросян уже на катке в Пекине – Этери даже танцует

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
