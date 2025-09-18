Карина Акопова: «Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Цель, наверное, как у всех – олимпийский пьедестал»
Карина Акопова рассказала, что ставит себе цель попасть на подиум Олимпиады.
Акопова выступает в паре с Никитой Рахманиным. Они перешли из России в Армению весной текущего года.
– Ты можешь представить, что будешь кататься до 40 лет, как Деанна Стеллато?
– Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Столько, сколько позволит здоровье.
– А что это за цели?
– Наверное, как у всех: олимпийский пьедестал. Так что мы хотим съездить на две Олимпиады как минимум – зря, что ли, мы через столько сложностей прошли? Но и обычной жизнью хочу успеть пожить, – сказала 22-летняя фигуристка в интервью Спортсу’’.
«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
