Карина Акопова: «Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Цель, наверное, как у всех – олимпийский пьедестал»

Карина Акопова рассказала, что ставит себе цель попасть на подиум Олимпиады.

Акопова выступает в паре с Никитой Рахманиным . Они перешли из России в Армению весной текущего года.

– Ты можешь представить, что будешь кататься до 40 лет, как Деанна Стеллато?

– Пока не достигну своих целей в фигурном катании, буду кататься. Столько, сколько позволит здоровье.

– А что это за цели?

– Наверное, как у всех: олимпийский пьедестал. Так что мы хотим съездить на две Олимпиады как минимум – зря, что ли, мы через столько сложностей прошли? Но и обычной жизнью хочу успеть пожить, – сказала 22-летняя фигуристка в интервью Спортсу’’.

