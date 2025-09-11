  • Спортс
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»

Евгения Медведева рассказала, как совмещает работу и личную жизнь.

– Вы такая юная, красивая, при этом постоянно в работе. Остается время на себя, на личную жизнь? Знаем, что у вас есть молодой человек [танцор Ильдар Гайнутдинов]…

– Мне всегда так приятно, когда мне говорят «вы такая юная». Но на самом деле я просто по размерам маленькая. А так мне уже 25 лет, не такая уж и юная. В этом возрасте люди уже строят семьи – у кого-то из моих ровесниц по двое, а то и по трое детей. Почему-то вот их не воспринимают как юных, а меня да.

Лично я себя абсолютно не позиционирую как юную даму, хотя очень приятно это слышать. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок. Я просто миниатюрная. Но когда дело касается именно бизнеса, то никто не простит вам ошибок из-за возраста. Тут история про юность не работает.

Конечно, со мной работает огромная профессиональная команда. В ледовых шоу я отвечаю больше за творческую часть и креатив. Плюс есть организационные моменты, которые без меня не утверждаются – список артистов, свет, тайминг шоу и так далее. Финансированием, юридическими вопросами, договорами занимаются другие люди.

Нахожу ли я время для своей личной жизни? Точно да. Возможно, его не так много, как хотелось бы, но при этом я понимаю, что сейчас мы завершим крупный проект, отпразднуем это событие, и времени будет уже чуть больше.

– Как отпразднуете? Как вообще любите проводить время с молодым человеком?

– В кругу семьи, даже двумя семьями – моей и Ильдара. И в нашей паре я не одна такая занятая. У Ильдара и похлеще график бывает. Иногда, когда у него по три спектакля, а он – ведущий солист театра танца Todes, то он безвылазно тренируется и чуть ли не ночует хореографическом зале. Это то же самое, что подготовить мое ледовое шоу, только вот так еще три раза. В общем, что у него завал по работе, что у меня…

– И вы друг друга понимаете…

– Мы друг друга понимаем, конечно же. Часто такое бывает, что мы запланировали сходить в театр или ресторан, но либо у меня, либо у него встают репетиции, и мы собираем манатки и бежим на репетиции. Никто не обижается. Наоборот, мы друг друга в этом поддерживаем. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но самое главное – взаимопонимание, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
светская хроника
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
