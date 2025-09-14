Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»

Диана Мильто заявила, что довольна прокатом произвольной на Мемориале Рабер.

Ученица Светланы Соколовской набрала 186,07 балла и завоевала бронзовую медаль. Она уступила Виктории Стрельцовой (195,07) и Майе Сарафановой (186,20).

– Сегодняшним прокатом в принципе довольна, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут, буду работать дальше. Планы на сезон – кататься в удовольствие и делать все, что я умею, на стартах.

– Расскажи о своих программах.

– Обе программы мне ставил Никита Михайлов , спасибо ему большое. В этом сезоне у меня новая короткая программа, музыку предложила я, Светлана Владимировна (Соколовская ) и Никита согласились, им она понравилась. Произвольную я катаю уже второй сезон, – сказала Мильто.