Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
Диана Мильто заявила, что довольна прокатом произвольной на Мемориале Рабер.
Ученица Светланы Соколовской набрала 186,07 балла и завоевала бронзовую медаль. Она уступила Виктории Стрельцовой (195,07) и Майе Сарафановой (186,20).
– Сегодняшним прокатом в принципе довольна, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут, буду работать дальше. Планы на сезон – кататься в удовольствие и делать все, что я умею, на стартах.
– Расскажи о своих программах.
– Обе программы мне ставил Никита Михайлов, спасибо ему большое. В этом сезоне у меня новая короткая программа, музыку предложила я, Светлана Владимировна (Соколовская) и Никита согласились, им она понравилась. Произвольную я катаю уже второй сезон, – сказала Мильто.
