Чернышова и Вильчик перешли в группу Алексея Тихонова в школе «Наши надежды»
Чернышова и Вильчик перешли в школу Татьяны Навки «Наши надежды».
Тренером фигуристов будет Алексей Тихонов. Пара выступит на чемпионате Москвы, который пройдет с 7 по 10 октября.
Ранее пара Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик тренировалась у Юлии Ворониной в школе «Олимп» Московской академии фигурного катания на коньках. Туда они перешли из академии «Ангелы Плющенко» в этом году.
Опубликовано: Полина Лоцик
