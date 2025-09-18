Чернышова и Вильчик перешли в группу Алексея Тихонова в школе «Наши надежды»

Чернышова и Вильчик перешли в школу Татьяны Навки «Наши надежды».

Тренером фигуристов будет Алексей Тихонов . Пара выступит на чемпионате Москвы, который пройдет с 7 по 10 октября.

Ранее пара Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик тренировалась у Юлии Ворониной в школе «Олимп» Московской академии фигурного катания на коньках. Туда они перешли из академии «Ангелы Плющенко» в этом году.