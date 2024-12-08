Малинин о каскаде Шайдорова: «Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, сделаю такой же в будущем»

Илья Малинин похвалил Михаила Шайдорова за каскад в финале Гран-при в Гренобле.

Американский фигурист Малинин одержал победу, набрав 292,12 балла в сумме. Шайдоров из Казахстана занял пятое место (253,75), исполнив каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер.

«Я смотрел, как Миша Шайдоров катал программу – пошел в кафе для фигуристов на арене, потому что там стоит телевизор с трансляцией. Не хотел пропустить, как тот прыгнет свой уникальный каскад.

Очень за него рад, горжусь тем, как он смог собраться после первой ошибки и сделать этот каскад. Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, тоже сделаю такой же в будущем», – передает слова Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.