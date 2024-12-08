  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Малинин о каскаде Шайдорова: «Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, сделаю такой же в будущем»
13

Малинин о каскаде Шайдорова: «Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, сделаю такой же в будущем»

Илья Малинин похвалил Михаила Шайдорова за каскад в финале Гран-при в Гренобле.

Американский фигурист Малинин одержал победу, набрав 292,12 балла в сумме. Шайдоров из Казахстана занял пятое место (253,75), исполнив каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер.

«Я смотрел, как Миша Шайдоров катал программу – пошел в кафе для фигуристов на арене, потому что там стоит телевизор с трансляцией. Не хотел пропустить, как тот прыгнет свой уникальный каскад.

Очень за него рад, горжусь тем, как он смог собраться после первой ошибки и сделать этот каскад. Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, тоже сделаю такой же в будущем», – передает слова Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная США
Михаил Шайдоров
logoГран-при
мужское катание
logoсборная Казахстана
logoИлья Малинин
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Финал Гран-при. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Шайдоров – 5-й
778вчера, 20:58
Финал Гран-при. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й, Аймо – последний
4806 декабря, 20:50
Малинин исполнял четверной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
245 декабря, 15:49Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шайдоров после финала Гран-при, где он исполнил каскад 3A-4S: «Меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием»
2вчера, 22:29
Финал Гран-при. Малинин, Шайдоров, Гленн, Сакамото, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо представят показательные номера
1вчера, 22:12
Илья Малинин исполнил четверной аксель и сальто в финале Гран-при
48вчера, 21:15
⚡ Финал Гран-при. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Шайдоров – 5-й
778вчера, 20:58
«Пока есть мотивация, пока мы чувствуем страсть к спорту, мы будем продолжать». Чок и Бейтс после победы в финале Гран-при
4вчера, 20:37
⚡ Финал Гран-при. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и
275вчера, 19:44
Плющенко поздравил Ханю с 30-летием: «С днем рождения, мой друг! Здоровья и счастья 💪🏻»
31вчера, 18:51
Загитова о Кубке Первого канала: «Было очень интересно, ярко и эмоционально. Все выдали свой максимум, за что им огромное спасибо»
9вчера, 18:39
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан победили в парах, Флорес и Ванг – 2-е, Дерошер и Трэшер – 3-и
13вчера, 18:30
«Это было очень быстрое решение, и мы не продумали его до конца». Лопарева и Бриссо о замене фразы «ох, эти русские» в ритм-танце
12вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
1вчера, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
вчера, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
4вчера, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Дерошер и Трэшер – 2-е, Флорес и Ванг – 3-и
75 декабря, 16:21
Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»
14 декабря, 20:58
Татьяна Тарасова: «Кацалапов научил Валю Карнавал быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно»
63 декабря, 20:55
Арина Аверина о «Ледниковом периоде»: «Добавило ли волнения присутствие Винер в жюри? Мне – нет, Морозов волновался чуть-чуть»
33 декабря, 13:17