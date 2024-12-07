Михаил Шайдоров: «Хочу исполнить произвольную программу чисто, включая каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов»
Михаил Шайдоров поделился впечатлениями от выступления в финале Гран-при.
Шайдоров идет третьим после короткой программы с 91,26 баллами. Он попал в финал как первый запасной – после снятия француза Адама Сяо Хим Фа.
«Чувствую себя потрясающе, потому что я здесь. Мне очень нравится этот лед, на нем так здорово кататься.
Я катался почти чисто, немного потерял равновесие, но все в порядке. Завтра я хочу исполнить программу чисто, включая тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Решил добавить этот каскад три дня назад.
О том, что буду кататься здесь, узнал неделю назад. Адам Сяо Хим Фа сказал мне на Гран-при Китая, что я, возможно, смогу пройти в финал, но я не воспринял это слишком серьезно», – сказал казахстанский фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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