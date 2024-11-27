Адам Сяо Хим Фа: «Я получил травму на Гран-при Китая. Мы с командой решили, что лучше отказаться от участия в финале Гран-при»
«С грустью сообщаю, что не смогу принять участие в финале Гран-при в Гренобле. Я получил травму во время произвольной программы на Гран-при Китая, и после консультации с врачами мы с командой решили, что мне лучше отказаться от участия, чтобы я мог полностью восстановиться.
Конечно, это не то, на что я рассчитывал в этом сезоне, но я хочу быть уверен, что смогу полностью восстановиться и вернуться без ограничений и боли.
Я буду болеть за других спортсменов, моих друзей, и благодарю вас всех за поддержку. Она значит для меня больше, чем вы думаете, особенно в такие трудные времена, как сейчас. Берегите себя и спасибо вам», – написал французский фигурист в соцсети.
Финал соревнований пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле. Первым кандидатом на замену является Михаил Шайдоров из Казахстана.
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