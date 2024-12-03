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Татьяна Тарасова: «Кацалапов научил Валю Карнавал быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно»

Татьяна Тарасова похвалила Валю Карнавал за выступление на «Ледниковом периоде».

Певица Валя Карнавал участвует в новом сезоне шоу в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Заслуженный тренер СССР Тарасова входит в состав жюри.

«Ну здорово. Никита, конечно, Никита. Его ни с кем не спутаешь. Ему дали Валю, она непрофессиональный человек, не очень верткая девочка, не такая, как ему была нужна, как я думала. Но он научил ее быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно. Это большое достижение. Сегодня и скорость была, и вообще очень хороший номер», – заявила Тарасова.

Как пишет «Р-Спорт», ранее Тарасова раскритиковала певицу за роль Аксиньи из романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова на съемках телепроекта.

«Мне говорили в прошлый раз, что надо уже наконец расслабиться и кайфануть во время номера, не быть напряженной. Когда мы вышли на лед, я сказала себе: «Давай, надо сегодня, это просто тренировка, вы одни на льду, и больше никого нет». И все получилось.

Никита будет замечательным тренером, как тут говорили члены жюри, я с ними согласна. Он на этом проекте проходит самое тяжелое испытание – испытание Валей Карнавал. Так что с другими у него точно получится», – сказала Валя Карнавал.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
ледовые шоу
logoЛедниковый период
logoНикита Кацалапов
Валя Карнавал
logoТатьяна Тарасова
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