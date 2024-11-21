Тарасова о Медведевой и Загитовой в роли ведущих: «Женю оценю хорошо. У Алины в начале была неуверенность, но она у нее ушла»

Татьяна Тарасова оценила Медведеву и Загитову в роли телеведущих.

Евгения Медведева стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период », Алина Загитова вела этот проект с 2020-го по 2023 год.

«Ведущую Евгению Медведеву оценю хорошо. Ей нравится, у нее все получается. Женя хорошо и свободно чувствует себя в этой роли. Сравнить ее с Загитовой? Не отношусь к тем многим, кто их сравнивает. Это не соревнование.

Если говорить про ведущую Загитову, то мне кажется, она с собой справилась. В самом начале у Алины была некоторая неуверенность, что бывает абсолютно у любого человека. Она у нее ушла, и теперь Загитова тоже хорошо ведет.

Вообще такая профессия для фигуристок важна. Все будут читать и развиваться. Это позволит быть грамотным человеком», – сказала Тарасова .