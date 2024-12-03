Кубок Санкт-Петербурга. Строганов лидирует после короткой программы, Зонов – 2-й, Даниелян – 3-й
Даниелян и Зонов представят короткие программы в финале Кубка Санкт-Петербурга.
Кубок Санкт-Петербурга
Финал
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Строганов – 92,93
2. Федор Зонов – 78,68
3. Артур Даниелян – 76,48
4. Михаил Терновский – 76,22
5. Данил Федосимов – 71,18
6. Михаил Полянский – 69,09
7. Николай Логинов – 68,68
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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