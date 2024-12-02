Костылева возобновила тренировки после болезни
Фигуристка Елена Костылева возобновила тренировки после болезни.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Костылева пропустила девять дней. Ранее мама спортсменки рассказала, что из-за температуры дочери начали давать антибиотики.
Планируется, что фигуристка постарается подготовиться к юниорскому Кубку Первого канала, который пройдет 7 декабря в Москве.
Елене Костылевой 13 лет, она тренируется в академии Евгения Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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