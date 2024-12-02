Фигуристка Елена Костылева возобновила тренировки после болезни.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Костылева пропустила девять дней. Ранее мама спортсменки рассказала , что из-за температуры дочери начали давать антибиотики.

Планируется, что фигуристка постарается подготовиться к юниорскому Кубку Первого канала, который пройдет 7 декабря в Москве.

Елене Костылевой 13 лет, она тренируется в академии Евгения Плющенко.