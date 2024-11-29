Мама Костылевой: «10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. Не теряем надежды на Кубок Первого канала, но пока не выходим на лед»
Мама фигуристки Елены Костылевой сообщила о ее болезни.
В текущем сезоне Костылева стала победительницей и серебряным призером этапов Гран-при России среди юниоров.
«10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. Держится температура от 37,1 и до 37,5. С температурой тренироваться нельзя.
Не теряем надежды на Кубок Первого канала среди юниоров, но пока не выходим на лед. Если температуры не будет, то в понедельник выйдет и попробует восстановиться. Очень обидно заболеть, когда отобралась первым номером», – сказала Ирина Костылева.
Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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