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  • Мама Костылевой: «10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. Не теряем надежды на Кубок Первого канала, но пока не выходим на лед»
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Мама Костылевой: «10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. Не теряем надежды на Кубок Первого канала, но пока не выходим на лед»

Мама фигуристки Елены Костылевой сообщила о ее болезни.

В текущем сезоне Костылева стала победительницей и серебряным призером этапов Гран-при России среди юниоров.

«10 дней Лена болеет, уже пьет антибиотики. Держится температура от 37,1 и до 37,5. С температурой тренироваться нельзя.

Не теряем надежды на Кубок Первого канала среди юниоров, но пока не выходим на лед. Если температуры не будет, то в понедельник выйдет и попробует восстановиться. Очень обидно заболеть, когда отобралась первым номером», – сказала Ирина Костылева

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
ТАСС
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Елена Костылева
logoсборная России
Ирина Костылева
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