Винер о сестрах Авериных в «Ледниковом периоде»: «Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание»

Ирина Винер впервые стала судьей на проекте «Ледниковый период».

В проекте участвуют гимнастки Арина и Дина Аверины.

«Когда я сюда пришла, я была поражена этому холоду, этой темноте и этим спортсменам, которые совершенно раздетые катаются на льду с таким удовольствием.

Я своих детей никогда не пускала ни на лыжи, ни на коньки. Боялась, что они что-то себе повредят.

Когда тренеры говорят, что художественная гимнастика вредна для здоровья, я отвечаю: «А вы идите на 8–9 часов на лед, и пусть вас бросят в высоту на три метра». И это все никогда не вредит здоровью!

Поэтому я преклоняюсь перед всеми спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Счастлива, что попала на это мероприятие, на этот спектакль», — сказала Винер.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике высоко оценила выступление Арины Авериной в паре с Владимиром Морозовым.

«Я уничтожена. Я поражена, что она выучила такие элементы. Я только что сказала Татьяне Анатольевне (Тарасовой), что не понимаю, зачем учила Авериных художественной гимнастике? Надо было отдать в фигурное катание.

Надо сказать, что Арина вообще моя любимица. И она это сегодня подтвердила. Спасибо Владимиру Морозову, он нес ее как хрустальную вазу, она была в надежных руках», – цитирует Винер «Р-Спорт».