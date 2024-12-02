Винер о сестрах Авериных в «Ледниковом периоде»: «Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание»
В проекте участвуют гимнастки Арина и Дина Аверины.
«Когда я сюда пришла, я была поражена этому холоду, этой темноте и этим спортсменам, которые совершенно раздетые катаются на льду с таким удовольствием.
Я своих детей никогда не пускала ни на лыжи, ни на коньки. Боялась, что они что-то себе повредят.
Когда тренеры говорят, что художественная гимнастика вредна для здоровья, я отвечаю: «А вы идите на 8–9 часов на лед, и пусть вас бросят в высоту на три метра». И это все никогда не вредит здоровью!
Поэтому я преклоняюсь перед всеми спортсменами, которые занимаются фигурным катанием. Счастлива, что попала на это мероприятие, на этот спектакль», — сказала Винер.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике высоко оценила выступление Арины Авериной в паре с Владимиром Морозовым.
«Я уничтожена. Я поражена, что она выучила такие элементы. Я только что сказала Татьяне Анатольевне (Тарасовой), что не понимаю, зачем учила Авериных художественной гимнастике? Надо было отдать в фигурное катание.
Надо сказать, что Арина вообще моя любимица. И она это сегодня подтвердила. Спасибо Владимиру Морозову, он нес ее как хрустальную вазу, она была в надежных руках», – цитирует Винер «Р-Спорт».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий