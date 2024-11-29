«Я стала более раскрепощенной благодаря «Ледниковому». Лиза Туктамышева готова зажигать со звездой «Кадетства»

От редакции Спортса: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее жизни, о фигурном катании и не только. В очередном посте Лиза рассказывает о новом сезоне «Ледникового периода».

Всем привет!

Я давно хотела поучаствовать в «Ледниковом периоде» . И мой дебют на экране скоро состоится – на Первом канале стартует очередной сезон уже легендарного шоу.

Покорять жюри и зрителей буду в паре с актером Артуром Сопельником. А сегодня расскажу, как изменилась моя жизнь с началом съемок.

Мой партнер – звезда «Кадетства». Почему выбрала именно его?

Так как я плотно сотрудничаю с Ильей Авербухом, передо мной не стояло дилеммы: участвовать в проекте или нет. Мне всегда хотелось попасть в «Ледниковый период» – это абсолютно новый опыт. И когда пошли разговоры о том, что шоу возвращается, я больше задавалась вопросом: а с кем я буду выступать?

То есть Илья знал, что я хочу участвовать в проекте, поэтому не было сомнений: выступать или нет. И когда подтвердилось, что «Ледниковый период» все-таки настанет, решался вопрос именно о партнере. Было несколько вариантов, и я остановилась на Артуре Сопельнике. Но и у Артура были разные варианты – он тоже остановился на мне. Не я одна принимала это решение, всем коллективом думали. И мэтч получился с первых же тренировок.

От этого проекта мне хотелось получить развитие, и я понимала, что если буду кататься с актером, то он сможет меня чему-то научить, что-то подсказать. Да и прикольные номера можно поставить. Так что выбор был очевиден. Я почти сразу согласилась, как только Илья предложил кататься с Артуром.

Переезд в Москву, тренировки ночью и походы в театр

Я переехала на два месяца в Москву на своей машине. И сначала привыкала к движению в Москве, но быстро адаптировалась. Не знаю, что бы я делала здесь без машины. Жизнь, само собой, поменялась. Я на себе ощутила этот штамп, что в Москве и Петербурге абсолютно разный темп. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь, постоянно работаешь. В Москве бешеный ритм жизни: проекты, интервью, съемки.

Все говорили, что «Ледниковый период» – это тяжело: тренировки по 3-4 часа, а иногда и по 6 часов мы зависаем на катке: тренируемся, выбираем музыку, репетируем. В целом, если бы был только этот проект и у меня, и у моего партнера, то я бы сказала, что это сложно, но терпимо. Но когда добавляются другие шоу, проекты, то становится трудно.

Был период, когда я постоянно выступала в шоу: сначала 5 спектаклей «Кармен» за 4 дня, потом еще 5 выступлений с «Вечерами на хуторе» за 3 дня. И вот Артур приезжал дополнительно на каток, где мы показывали «Кармен», и после двух шоу мы оставались там до часу ночи – репетировали номер, потому что времени оставалось очень мало. После двух шоу в день у Татьяны Навки мы встречались в «Лужниках» и тоже доделывали номера. Это было тяжело: ты в два часа ночи приезжаешь домой, а на следующий день шоу в час дня – а еще нужно раскататься, прийти в себя.

Но так как это очень интересно и мы хорошо общаемся, то нет дополнительной эмоциональной нагрузки. Мы помогаем друг другу, нам весело на льду вместе. И это помогает справиться с трудными периодами.

Плюс у Артура свои театральные проекты – они репетируют «Гамлета». И вот теперь у него начинаются спектакли. И уже ему придется после своих представлений приезжать в Лужники – и вечерами или ночами будем репетировать.

А мне еще нужно съездить в Санкт-Петербург на репетиции новогодних сказок, поучаствовать в нескольких проектах. Даже три дня – это огромное количество времени для «Ледникового периода».

Так что отдых у меня начнется где-то в середине января. Сразу после проекта поеду на чемпионат России, а потом стартуют новогодние сказки.

При этом мы находим время не только для тренировок. Артур ходил к нам на «Кармен», собирался на «Вечера на хуторе». Так что он следит за моими проектами. И я тоже пойду на «Гамлета» – мне это безумно интересно, время точно найду. Мне кажется, это важно участвовать в жизни партнера вне льда, поддерживать его.

К тому же у меня раньше не было возможности часто бывать в театрах. И я вот только сейчас благодаря Артуру открываю этот мир для себя.

Как довериться непрофессионалу? Мне повезло – Артур весь удар берет на себя

На первых тренировках Артур стоял на коньках не очень уверенно. Но он сильный, и я сразу почувствовала, что надежный. В самом начале, конечно, мне и ему было сложно.

Фигуристы, которые выступали в парах или танцах, имеют большой багаж, который они могут передать партнеру. У нас есть наставники, помощники – и когда мы работаем все вместе, все окей. Но не всегда бывает так, что за нами кто-то следит. Поэтому те, кто уже знает переходы, упражнения, которые развивают ощущение пары, имеют преимущество.

У меня, к сожалению, такого опыта критически мало, и я Артуру говорила: прости, но я даже не знаю, что тебе тут подсказать. Где-то отдельным перебежкам или троечкам я еще могу научить и как-то контролировать неверное положение, а парные элементы – это, конечно, немного не моя стезя.

И с этим связаны небольшие трудности в начале проекта, потому что приходилось подсматривать, что делаю другие пары – пыталась этому научить. Но Артур занимался дополнительно с Марией Орловой, которая тренирует любителей и актеров во время проекта. Он сильно прибавил за очень короткое время в мастерстве катания. Хотя опыта у него практически не было – когда-то занимался хоккеем, но стоял на коньках изначально не так уверенно.

Когда мы учили поддержки, даже если что-то шло не так, он старался удар брать на себя. И я еще ни разу больно не упала. Он приземляется на колени, на локти, но меня опускает на лед очень аккуратно.

Конечно, страх есть, не буду лукавить, особенно если учим высокие поддержки. Но я думала, что он будет больше. Я себя знаю, у меня есть страх неизвестности и инстинкт самосохранения, который развит на максимум. И поэтому я думала, что будет все намного хуже. Но мне попался действительно хороший партнер – с сильными ногами, руками, ему я могу довериться.

Номер ставится за 6 дней, главное – интересный сюжет

Костюмы для съемок в основном дошиваются: или мы сами приносим свои, или уже есть костюмы – и надо подобрать, чтобы сели по фигуре. У проекта большой склад разных платьев и костюмов, надо просто выбрать.

Обычно это происходит в последние два дня перед шоу, потому что костюмеры не могут часто бывать на льду (у них огромные сумки, которые нужно привозить).

Я начинаю чуть раньше переживать насчет костюмов, чем остальная команда. Но пока что все проходило нормально. Тут нет человека, который шьет с нуля что-то специально для тебя – ищем варианты, компромиссы, нужно самой вникать в процесс. Каждый спортсмен и пара в этом участвуют, приносят идеи. Потом уже командой мы подбираем, что хорошо, что нет.

Теперь музыка. Примерно за 2 недели до очередной съемки нам присылают темы для следующих выпусков. То есть заранее знаем, что надо катать. Нет хаоса, все упорядочено.

У нас две команды: Александра Жулина и Ильи Авербуха. Мы меняемся. Илья обычно сам предлагает музыку, которую хочет поставить, и мы уже думаем – да или нет.

А у Жулина больше от нас отталкиваются, мы можем предлагать. Постоянно рядом Игорь Оршуляк, который является главным творцом этой команды, – у него всегда есть идеи. Но когда мы с ним сотрудничали, то брали наши предложения. Естественно, все обсуждаем. Нет такого: вот, я хочу именно это!

Выбор музыки и заготовка идеи – самый сложный момент. Музыку выбрали – уже хорошо, это большой шаг вперед. Но нужен и интересный сюжет. Все-таки «Ледниковый период» совсем по-другому показывает фигурное катание: есть возможность максимально креативить. Даже музыка может быть не очень насыщенная, но за счет идеи, костюмов, декораций, эмоций можно поставить маленький спектакль. Когда выбрали музыку и утвердили идею, кажется, что все уже сделано – остается найти поддержки, интересные движения.

Первые три дня – более творческая работа, еще три дня – накатывание программы. Чтобы и партнер запомнил, и я почувствовала темп. У меня, к слову, с этим была проблема. Так как я всю жизнь была в одиночном, то привыкла кататься на скорости. Хотелось сделать лучше, чем нужно. Бывало так, что я немножко сбивала темп – там, где не требовалась, я начинала набирать. Потому что думала: сейчас помогу, наберу скорость сама, а Артур пусть отдохнет.

Но это все миф, это так не работает, наоборот, партнера это сбивает. Я только спустя три выпуска научилась контролировать свою скорость и не рвать, не бежать куда-то, а нормально, спокойно катать, чтобы было удобнее партнеру, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мне в любом случае будет удобно. Но мне казалось, что я как человек, который умеет кататься, должна «быстрее, выше, сильнее», чтобы помочь Артуру набрать скорость. Как оказалось, это только мешает.

«Ледниковый» – это не только кайф, но и серьезная нагрузка

Как я себе представляла «Ледниковый период», все так и проходит. Я знала, что будет сложно, надо будет подстраиваться, много кататься, где-то перебарывать себя. Все так и есть. И мне, наверное, повезло с тем, что мне попался парень, с которым мне комфортно. Мне кажется, не всегда так совпадает, и если тебе некомфортно с человеком, то 6 часов на льду с ним работать, наверное, не совсем легко.

У меня первый опыт получился хороший. Все, что я ожидала, все в целом так и происходит. И это круто, потому что я ожидала новые эмоции, образы, хотела развивать себя, помогать партнеру. И пока что единственное, за что я переживала, то и случилось.

У меня была проблема с плечом – иногда оно вылетает, и это безумно неприятно. К сожалению, один раз такое уже случилось во время тренировки, и только из-за этого были переживания. Но я надеюсь, что больше такого не повторится, буду еще больше контролировать свои движения.

Мы даже не упали. Это просто было чрезмерно сильное натяжение, не проконтролировала его. Так что это была абсолютно моя вина, Артур вообще ни при чем.

Не стоит забывать, что проект довольно травмоопасный. Есть участники, которые получают мелкие травмы после падений. Мы серьезно катаемся, доверяем сове здоровье непрофессионалу. То есть «Ледниковый период» – это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду. Это не только для души, все приходят в форму, подкачиваются. Мы много катаемся, у всех и мышцы болят, и повреждения бывают, да еще и нервы постоянно – хоть это и не соревнования, присутствует драйв, хочется выступать как следует.

Что во мне изменил проект: раскрылась по-новому и воплотила мечту

Могу сказать, что я стала более раскрепощенной благодаря этому проекту и Артуру. И первая постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, была посвящена черно-белому кино. Нужно было гипертрофированно показывать эмоции. А я не всегда могу себе это позволить. Обычно в спорте ты все равно делаешь акцент на элементах и до конца передать образ трудно. Тем более, когда катаешься один, без партнера.

А тут есть партнер, и нельзя показать слишком большой контраст: если Артур будет отыгрывать максимально, а я где-то недодам эмоций, то это будет смотреться нелепо. Поэтому пришлось быстро включиться и тоже стараться соответствовать мастерству Артура. Хотя это невозможно, конечно.

Конечно, это я предложила идею с немым кино, потому что обожаю показательный номер итальянских танцоров Анны Каппеллини и Луки Ланотте, в котором они тоже играют черно-белое кино. Я мечтала, что если окажусь в паре и будет тема про кино, то поставлю похожий номер.

Я была очарована этим показательным, костюмами, образами, гримом. У нас получилось не так круто, как мне кажется, но я очень хотела воплотить в жизнь эффект немного кино – такой театральный, камерный, ламповый номер. Пока не знаю, как это будет смотреться по телевизору. Я предложила эту идеи – к счастью, никто не был против, всем тоже сразу понравилось, другие варианты даже не рассматривали. Надеюсь, если Анна и Лука увидят, им понравится.

Я чувствую, что появился положительный опыт. Приятно, что и Татьяна Тарасова оценивает мое перевоплощение.

Хотя последние два сезона я и в спорте пыталась как-то выйти из зоны комфорта – отыгрывать эмоции, а не только фокусироваться на прыжках. Это и «Одиночество», и Feeling Good, и Восток. То есть был задел, я старалась быть разнообразной.

Наверное, желание развиваться в этом плане и стало ключевым моментом, почему я захотела кататься с актером. У меня была мечта сделать комичный номер. Я вообще обожаю тонкие и комичные номера. Мне самой было интересно – справлюсь я или нет.

Я получаю наслаждение от смены образов. Да, тяжело, но вызывает дикое желание развиваться в этом. Хочется посмотреть, на что я еще способна.

И когда катаешься в паре, у тебя больше возможности отыгрывать вместе с партнером разные эмоции.

Кто наши главные соперники?

Считаю всех участников нашими соперниками. Очевидного лидера нет, все-таки это не профессиональный спорт, а телепроект. Я не скажу, что мы катаемся лучше или хуже всех.

Но для нас главное получать удовольствие от этого. Потому что предугадать, как оценят программу, невозможно. Может быть, нам она очень нравится, а судьям не зайдет. Поэтому предсказать, как пойдет проект дальше, нельзя.

Мы для себя решили, что хотим кататься в кайф. Собственно, как я и живу, так и в этом проекте себя настраиваю. И в этом мы полностью совпадаем с Артуром.

Фото: figurist.ru , t.me/aliz_red_skating (Ольга Тимохова)