Елизавета Туктамышева: «Ледниковый период» – довольно травмоопасный проект. Это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду»

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в «Ледниковом периоде».

Туктамышева выступает в проекте в паре с актером Артуром Сопельником.

«Как я себе представляла «Ледниковый период », все так и проходит. Я знала, что будет сложно, надо будет подстраиваться, много кататься, где-то перебарывать себя. Все так и есть.

И мне, наверное, повезло с тем, что мне попался парень, с которым мне комфортно. Мне кажется, не всегда так совпадает, и если тебе некомфортно с человеком, то 6 часов на льду с ним работать, наверное, не совсем легко.

У меня первый опыт получился хороший. Все, что я ожидала, все в целом так и происходит. И это круто, потому что я ожидала новые эмоции, образы, хотела развивать себя, помогать партнеру. И пока что единственное, за что я переживала, то и случилось.

У меня была проблема с плечом – иногда оно вылетает, и это безумно неприятно. К сожалению, один раз такое уже случилось во время тренировки, и только из-за этого были переживания. Но я надеюсь, что больше такого не повторится, буду еще больше контролировать свои движения.

Мы даже не упали. Это просто было чрезмерно сильное натяжение, не проконтролировала его. Так что это была абсолютно моя вина, Артур вообще ни при чем.

Не стоит забывать, что проект довольно травмоопасный. Есть участники, которые получают мелкие травмы после падений. Мы серьезно катаемся, доверяем свое здоровье непрофессионалу.

То есть «Ледниковый период» – это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду. Это не только для души, все приходят в форму, подкачиваются. Мы много катаемся, у всех и мышцы болят, и повреждения бывают, да еще и нервы постоянно – хоть это и не соревнования, присутствует драйв, хочется выступать как следует», – написала фигуристка в колонке для Спортс.

«Я стала более раскрепощенной благодаря «Ледниковому». Лиза Туктамышева готова зажигать со звездой «Кадетства»