  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева о «Ледниковом периоде»: «Постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, посвящена черно-белому кино. Идею предложила я»
1

Туктамышева о «Ледниковом периоде»: «Постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, посвящена черно-белому кино. Идею предложила я»

Елизавета Туктамышева рассказала о постановке для шоу «Ледниковый период».

Туктамышева выступает в проекте в паре с актером Артуром Сопельником.

«Могу сказать, что я стала более раскрепощенной благодаря этому проекту и Артуру. И первая постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, была посвящена черно-белому кино.

Нужно было гипертрофированно показывать эмоции. А я не всегда могу себе это позволить. Обычно в спорте ты все равно делаешь акцент на элементах и до конца передать образ трудно. Тем более, когда катаешься один, без партнера.

А тут есть партнер, и нельзя показать слишком большой контраст: если Артур будет отыгрывать максимально, а я где-то недодам эмоций, то это будет смотреться нелепо. Поэтому пришлось быстро включиться и тоже стараться соответствовать мастерству Артура. Хотя это невозможно, конечно.

Конечно, это я предложила идею с немым кино, потому что обожаю показательный номер итальянских танцоров Анны Каппеллини и Луки Ланотте, в котором они тоже играют черно-белое кино. Я мечтала, что если окажусь в паре и будет тема про кино, то поставлю похожий номер.

Я была очарована этим показательным, костюмами, образами, гримом. У нас получилось не так круто, как мне кажется, но я очень хотела воплотить в жизнь эффект немого кино – такой театральный, камерный, ламповый номер.

Пока не знаю, как это будет смотреться по телевизору. Я предложила эту идею – к счастью, никто не был против, всем тоже сразу понравилось, другие варианты даже не рассматривали. Надеюсь, если Анна и Лука увидят, им понравится.

Я чувствую, что появился положительный опыт. Приятно, что и Татьяна Тарасова оценивает мое перевоплощение.

Хотя последние два сезона я и в спорте пыталась как-то выйти из зоны комфорта – отыгрывать эмоции, а не только фокусироваться на прыжках. Это и «Одиночество», и Feeling Good, и Восток. То есть был задел, я старалась быть разнообразной.

Наверное, желание развиваться в этом плане и стало ключевым моментом, почему я захотела кататься с актером. У меня была мечта сделать комичный номер. Я вообще обожаю тонкие и комичные номера. Мне самой было интересно – справлюсь я или нет.

Я получаю наслаждение от смены образов. Да, тяжело, но вызывает дикое желание развиваться в этом. Хочется посмотреть, на что я еще способна», – написала фигуристка в колонке для Спортс.

Шоу «Ледниковый период» выйдет на Первом канале до конца 2024 года. Точная дата выхода первого выпуска пока неизвестна.

«Я стала более раскрепощенной благодаря «Ледниковому». Лиза Туктамышева готова зажигать со звездой «Кадетства»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoЛедниковый период
logoсборная России
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
телевидение
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я стала более раскрепощенной благодаря «Ледниковому». Лиза Туктамышева готова зажигать со звездой «Кадетства»
5029 ноября, 22:45
Елизавета Туктамышева: «Переехала на два месяца в Москву, здесь бешеный ритм жизни – проекты, интервью, съемки. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь»
2429 ноября, 12:00
Елизавета Туктамышева: «Ощущения от «Ледника» только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса»
925 ноября, 10:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алина Загитова провела мастер-класс на катке в «Лужниках»
944 минуты назадВидео
Депутат Свищев: «Желаю Загитовой соблюдать ПДД. Она должна понимать, что на нее могут быть наложены ограничения, в частности выезд из страны»
5154 минуты назад
Хореограф Плишкин о программах «Кармен» у фигуристов: «Классная и понятная классическая история. Почему это надо запрещать? Не нравится – не смотри»
2сегодня, 12:10
Плишкин о парном катании: «К сожалению, выкидывают много хореографии в угоду элементам. Сделайте связующие как у танцоров, не катайтесь так много параллельно – и будете непобедимы»
12сегодня, 11:45
«Даже елку не наряжаю до чемпионата России. Только после него мы можем позволить подумать о праздниках». Степанова и Букин о подготовке к турниру
3сегодня, 10:55
«2023, 2024: ноль штрафов. Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями ПДД». Вероника Степанова показала фото за рулем авто
76сегодня, 08:42Фото
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
18сегодня, 07:50
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Хендрикс, Лью, Эгадзе, Дэвис и Смолкин
7сегодня, 07:25
Анастасия Мишина посетила Петергоф: «Ну и что, что без фонтанов. Зато так тихо и атмосферно, без толпы туристов»
29сегодня, 05:26Фото
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР пройдет в декабре в Омске, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
200сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Санта-Клауса. Ли Юйсян победил, Льютон-Брейн – 2-й, Власенко – 3-й
2вчера, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2623 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
722 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16