Туктамышева о «Ледниковом периоде»: «Постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, посвящена черно-белому кино. Идею предложила я»

Елизавета Туктамышева рассказала о постановке для шоу «Ледниковый период».

Туктамышева выступает в проекте в паре с актером Артуром Сопельником.

«Могу сказать, что я стала более раскрепощенной благодаря этому проекту и Артуру. И первая постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, была посвящена черно-белому кино.

Нужно было гипертрофированно показывать эмоции. А я не всегда могу себе это позволить. Обычно в спорте ты все равно делаешь акцент на элементах и до конца передать образ трудно. Тем более, когда катаешься один, без партнера.

А тут есть партнер, и нельзя показать слишком большой контраст: если Артур будет отыгрывать максимально, а я где-то недодам эмоций, то это будет смотреться нелепо. Поэтому пришлось быстро включиться и тоже стараться соответствовать мастерству Артура. Хотя это невозможно, конечно.

Конечно, это я предложила идею с немым кино, потому что обожаю показательный номер итальянских танцоров Анны Каппеллини и Луки Ланотте, в котором они тоже играют черно-белое кино. Я мечтала, что если окажусь в паре и будет тема про кино, то поставлю похожий номер.

Я была очарована этим показательным, костюмами, образами, гримом. У нас получилось не так круто, как мне кажется, но я очень хотела воплотить в жизнь эффект немого кино – такой театральный, камерный, ламповый номер.

Пока не знаю, как это будет смотреться по телевизору. Я предложила эту идею – к счастью, никто не был против, всем тоже сразу понравилось, другие варианты даже не рассматривали. Надеюсь, если Анна и Лука увидят, им понравится.

Я чувствую, что появился положительный опыт. Приятно, что и Татьяна Тарасова оценивает мое перевоплощение.

Хотя последние два сезона я и в спорте пыталась как-то выйти из зоны комфорта – отыгрывать эмоции, а не только фокусироваться на прыжках. Это и «Одиночество», и Feeling Good, и Восток. То есть был задел, я старалась быть разнообразной.

Наверное, желание развиваться в этом плане и стало ключевым моментом, почему я захотела кататься с актером. У меня была мечта сделать комичный номер. Я вообще обожаю тонкие и комичные номера. Мне самой было интересно – справлюсь я или нет.

Я получаю наслаждение от смены образов. Да, тяжело, но вызывает дикое желание развиваться в этом. Хочется посмотреть, на что я еще способна», – написала фигуристка в колонке для Спортс.

Шоу «Ледниковый период» выйдет на Первом канале до конца 2024 года. Точная дата выхода первого выпуска пока неизвестна.

«Я стала более раскрепощенной благодаря «Ледниковому». Лиза Туктамышева готова зажигать со звездой «Кадетства»