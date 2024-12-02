Вероника Яметова: «Тройной аксель находится в неплохом состоянии, вполне рабочем. С четверными все обстоит чуть сложнее»

Вероника Яметова рассказала, как продвигается работа над тройным акселем.

— После этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге я услышала от одного из своих коллег, что ты, на его взгляд, приостановилась в своем развитии, как фигуристка, и нужно кардинально что-то менять. Нет такого ощущения?

— Иногда действительно присутствуют мысли, что некоторые девочки уже выучили четверной прыжок или тройной аксель, а у меня до сих пор этого нет. Но я стараюсь над этим работать. Идти в ногу со временем, так сказать. В целом сказала бы, что моя нынешняя подготовка протекает по плану. Так, как и должна.

— Тогда уточни: в каком состоянии готовности находятся новые прыжки? Иначе говоря, была ли у тебя мысль включить в программу какой-то из элементов ультра-си?

— Мысль была. Например, тройной аксель находится у нас в неплохом состоянии, вполне рабочем. Мы даже думаем о том, чтобы уже в этом сезоне показать этот прыжок на соревнованиях, правда, пока не решили, на каких именно. С четверными все обстоит чуть сложнее.

— Аксель принято считать элементом, который требует от фигуриста особенного настроя и очень точной техники. Поэтому и получается этот прыжок не у всех. Тебе, по ощущениям, он доставляет дискомфорт?

— Он мне нравится. Хорошо идет.

— А какие прыжки наиболее любимы из тройных?

— Те, которые проще даются. В моем случае это лутц и флип, – сказала Яметова.