Вероника Яметова: «Тройной аксель находится в неплохом состоянии, вполне рабочем. С четверными все обстоит чуть сложнее»
— После этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге я услышала от одного из своих коллег, что ты, на его взгляд, приостановилась в своем развитии, как фигуристка, и нужно кардинально что-то менять. Нет такого ощущения?
— Иногда действительно присутствуют мысли, что некоторые девочки уже выучили четверной прыжок или тройной аксель, а у меня до сих пор этого нет. Но я стараюсь над этим работать. Идти в ногу со временем, так сказать. В целом сказала бы, что моя нынешняя подготовка протекает по плану. Так, как и должна.
— Тогда уточни: в каком состоянии готовности находятся новые прыжки? Иначе говоря, была ли у тебя мысль включить в программу какой-то из элементов ультра-си?
— Мысль была. Например, тройной аксель находится у нас в неплохом состоянии, вполне рабочем. Мы даже думаем о том, чтобы уже в этом сезоне показать этот прыжок на соревнованиях, правда, пока не решили, на каких именно. С четверными все обстоит чуть сложнее.
— Аксель принято считать элементом, который требует от фигуриста особенного настроя и очень точной техники. Поэтому и получается этот прыжок не у всех. Тебе, по ощущениям, он доставляет дискомфорт?
— Он мне нравится. Хорошо идет.
— А какие прыжки наиболее любимы из тройных?
— Те, которые проще даются. В моем случае это лутц и флип, – сказала Яметова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий