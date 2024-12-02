Вероника Яметова: «Много раз слышала от тренера: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере»

Фигуристка Яметова считает, что хороших результатов можно добиться не только Москве.

— В Екатеринбурге с тобой работают Владимир Гнилозубов и Елена Левковец. Когда тренеров двое, взаимодействие в группе начинает работать по принципу «хороший — злой полицейский»?

— В моем случае это точно не так. Елена Арнольдовна с Владимиром Юрьевичем находятся примерно на одном уровне по строгости и доброте. И накричать могут, и похвалить. Нет такого, что один тренер только ругает, а другой говорит только приятное.

— Но на соревнования ты при этом ездишь в основном с Владимиром Юрьевичем. С ним, получается, более комфортно?

— Не в этом дело. Просто у нас в Екатеринбурге все-таки большая группа, и Елена Арнольдовна порой не может оставить спортсменов, потому что просто не на кого. Может быть, только на финал Гран-при она сумеет выбраться.

— В свое время очень много писали о том, что если бы Юлия Липницкая, которая тоже начинала кататься у Левковец, не уехала из Екатеринбурга в Москву, то мир мог вообще не узнать о существовании такой фигуристки. Полагаю, вокруг тебя сейчас тоже постоянно идут подобные разговоры.

— Идут.

— Со своими тренерами ты когда-нибудь это обсуждала?

— В этом просто не было необходимости. Много раз слышала от Елены Арнольдовны: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Для того, чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере.

— Ты согласна с этим в глубине души?

— Да. У меня же как-то получилось выйти на всероссийский уровень и стать там заметной?

— Когда занимаешься одиночным катанием в таком городе, как Екатеринбург, чего больше всего не хватает?

— Конкуренции на тренировках и на соревнованиях. У нас есть потенциально сильные девочки, но они пока еще катаются на уровне кандидатов в мастера спорта. Там сложилась своя достаточно неплохая соревновательная атмосфера, но в категории мастеров, то есть, там, где выступаю я, конкуренции нет. А без нее тяжело. Не с кем соперничать, сложно к чему-то стремиться, – сказала Яметова.