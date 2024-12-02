Вероника Яметова: «Много раз слышала от тренера: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере»
— В Екатеринбурге с тобой работают Владимир Гнилозубов и Елена Левковец. Когда тренеров двое, взаимодействие в группе начинает работать по принципу «хороший — злой полицейский»?
— В моем случае это точно не так. Елена Арнольдовна с Владимиром Юрьевичем находятся примерно на одном уровне по строгости и доброте. И накричать могут, и похвалить. Нет такого, что один тренер только ругает, а другой говорит только приятное.
— Но на соревнования ты при этом ездишь в основном с Владимиром Юрьевичем. С ним, получается, более комфортно?
— Не в этом дело. Просто у нас в Екатеринбурге все-таки большая группа, и Елена Арнольдовна порой не может оставить спортсменов, потому что просто не на кого. Может быть, только на финал Гран-при она сумеет выбраться.
— В свое время очень много писали о том, что если бы Юлия Липницкая, которая тоже начинала кататься у Левковец, не уехала из Екатеринбурга в Москву, то мир мог вообще не узнать о существовании такой фигуристки. Полагаю, вокруг тебя сейчас тоже постоянно идут подобные разговоры.
— Идут.
— Со своими тренерами ты когда-нибудь это обсуждала?
— В этом просто не было необходимости. Много раз слышала от Елены Арнольдовны: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Для того, чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере.
— Ты согласна с этим в глубине души?
— Да. У меня же как-то получилось выйти на всероссийский уровень и стать там заметной?
— Когда занимаешься одиночным катанием в таком городе, как Екатеринбург, чего больше всего не хватает?
— Конкуренции на тренировках и на соревнованиях. У нас есть потенциально сильные девочки, но они пока еще катаются на уровне кандидатов в мастера спорта. Там сложилась своя достаточно неплохая соревновательная атмосфера, но в категории мастеров, то есть, там, где выступаю я, конкуренции нет. А без нее тяжело. Не с кем соперничать, сложно к чему-то стремиться, – сказала Яметова.
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