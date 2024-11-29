Александра Трусова победила в номинации «Спортсмен года» на премии «Лидеры эпохи-2024»
Александра Трусова выиграла премию «Лидеры эпохи 2024».
Награждение прошло 21 ноября в Барвихе. Фигуристка победила в номинации «Спортсмен года».
«На одной площадке собрались политики, предприниматели, звезды, врачи и представители других сфер деятельности. Среди тысячи заявок экспертным жюри было отобрано 80 победителей, которые стали носителями гордого звания «Лидеры эпохи».
Мероприятие прошло под эгидой искусства, поэзии и культуры. На создание такой концепции организаторов вдохновило 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечалось в этом году. На премии присутствовали гости, которые совершили большой вклад в культурное развитие страны и общества», – говорится в описании премии.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Persono
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