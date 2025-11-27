🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Гуменник – топ, Галлямов в нокауте, Петросян ищет ультра-си

Международные и российские этапы Гран-при завершились, но вопросов у нас меньше не стало.

Что за смута в танцах на льду? Сизерон и другие звезды разучились кататься? Послушали Майю, которая видела разнос судейства в Финляндии, и обсудили, кто выиграет Олимпиаду.

Почему Галлямов дважды сорвался на Мишину? Ваня считает, что дело в звездной болезни, но, кажется, проблема глубже. Как научиться проигрывать, если был лучшим три года подряд?

У Паши снова болит душа за Пасечник и Чиризано. Что делать с постоянными срывами – менять программу, тренера или вообще партнеров?

Омские прокаты Гуменника – это медаль Олимпиады? Полина все посчитала, а Ваня с ней (как обычно) поспорил. Внеконкурсный камбэк четверных у Аделии Петросян, конечно, тоже обсудили.

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 Паша вернулся в подкаст – в роли слушателя ему тоже было комфортно

4:36 Гуменник сделал пять четверных – на что с таким прокатом рассчитывать в Милане-2026?

10:02 Ивана не захватывают программы Гуменника. Почему?

19:40 «Мы настолько ошакалились, что хвалим фигуристов за выбор музыки?» Паша все еще не понимает, почему короткая Семененко под Nirvana так зашла

21:40 – Майю смущают «бабочки» Дикиджи, а Паша хвалит Коляду. Да, именно Паша

28:29 что случилось с танцами на Гран-при Финляндии? Сизерон и Гиллес возмутились оценками + другие инсайды от Майи

43:30 Ваня сравнивает Чок / Бейтс и Фурнье-Бодри / Сизерона. И это сравнение не в пользу действующих чемпионов мира

48:12 Майя прогнозирует, кто выиграет ритм- и произвольный танец на Олимпиаде

55:07 Пасечник и Чиризано – новый провал. Что дальше: менять тренера или расходиться?

1:03:05 Акатьева во временном амоке? Какие у нее перспективы?

1:06:07 Петросян вне конкурса – зачем это было нужно? Жаркий спор ведущих про ее прокат в Омске

1:15:45 Паша понимает стратегию «набирать форму через старты» и поддерживает Тутберидзе

1:23:04 Мишина и Галлямов вновь сорвали поддержку, а Галлямов вновь сорвался на Мишину. Партнер не держит удар?

1:30:58 Ваня предполагает, что у Мишиной и Галлямова выросла корона. Полина категорически не согласна