Мама Жилиной о переходе к Плющенко в 2020-м: «Нас позвал Розанов, мы отказались. Но потом вышла новость, что мы перешли, и нам некуда было деваться»

Мама Вероники Жилиной сообщила, что ее дочь обманом перешла в академию Плющенко.

Людмила Алферова, мама фигуристки Вероники Жилиной , сказала, что ее дочь не собиралась переходить от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко весной 2020 года.

«Был ковид, первая волна, нам позвонил Сергей Розанов и сказал что уходит (из «Хрустального»). И говорит: пойдемте за мной. Ну, мы, если честно, отказались. И Ника сказала, и мы ему говорили, что не надо уходить из той команды. Что у вас все получится, не переживайте, вы там состоитесь как тренер. Но он категорически был против.

Я ему сказала, что мы не пойдем за ним. Но на следующий день выходит новость, что Саша Трусова и Вероника Жилина перешли в академию «Ангелы Плющенко». И нам уже было некуда деваться. Вот таким обманным способом сделал Сергей Александрович Розанов», – сказала Алферова в шоу «Каток».