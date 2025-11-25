Светлана Журова: «Глобальной проблемы с насилием у нас нет. У нас что, каждую женщину бьют, что ли?»

Журова заявила, что глобальной проблемы с насилием в семье в России нет.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о проблеме насилия в семье.

— В интервью Елизавета Туктамышева сказала, что женщине в России жить тяжело. Какое у вас мнение касаемо этой проблемы?

— Не скажу, что у нас прямо какая-то катастрофа с защищенностью, но как и в любой стране есть проблемы. Но вопрос тяжести жизни — многогранный. Да, женщине бывает непросто тянуть на себе. Но наши привыкли: есть семья, работа, быт, дети и еще надо хорошо выглядеть. Вот какая-то иностранка скажет, что это вообще невозможно и надо что-то одно выбрать. А наша русская женщина умеет это совмещать. Нас так с детства в основном воспитывают.

Поэтому если подойти образно, это непросто. И еще чтобы муж был доволен, и ему жена нравилась, и он ее любил. На самом деле это тяжелая работа. Женщине надо работать женой, матерью и еще на основной работе реализоваться и вдохновлять всех. Это непросто, но мы справляемся.

— Возможно ли женщине защитить себя от плохих браков и насилия в семье?

— От плохих браков никто не застрахован: как мужчины, так и женщины. А насилие вообще отдельная тема. В этом смысле хорошо, когда у девушки есть хороший и крепкий отец, и он может, ведя ее к алтарю, ее будущему мужу сказать: «Попробуй только!» Работает сто процентов.

Тут даже не общество, а часто нужен отец, который так скажет. В жизни ни один мужчина не подойдет к своей жене и что-то там ей сделает. Роль отца очень важна. Очень часто встречала, когда отец сажал зятя перед собой и говорил: «Можете ругаться, делайте что хотите, но если ты тронешь ее пальцем, то имей в виду, что у нее есть я». Не государство или кто-то другой, понимаете.

— А вообще, есть ли у нас проблема с насилием в стране?

— Глобальной нет. У нас что, каждую женщину бьют, что ли? Есть частные случаи. Совершенно уверена, что должны быть кризисные центры, куда женщина может прийти, если происходит совсем криминал и она никак не может с этим справиться. Женщина должна знать, куда она может обратиться — важно еще и информирование.

Если у тебя вдруг такая ситуация возникла, то, может, не всегда нужно даже бежать в полицию. Если это, конечно, не серьезная ситуация, когда надо побои снимать. То, может, сначала надо пойти в кризисные центры, которое помогут правильно обратиться в полицию, составить исковое заявление или обратиться к психологам, чтобы можно было спасти эту ситуацию, если женщина на это пойдет.

Женщина должна понимать, что в каждом городе есть такая организация, куда она может прийти. Государство или какие-то общественные организации должны создавать условия, чтобы женщина была уверена, что если совсем никак, можно туда обратиться, — сказала Журова.