13

Светлана Журова: «Глобальной проблемы с насилием у нас нет. У нас что, каждую женщину бьют, что ли?»

Журова заявила, что глобальной проблемы с насилием в семье в России нет.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о проблеме насилия в семье. 

— В интервью Елизавета Туктамышева сказала, что женщине в России жить тяжело. Какое у вас мнение касаемо этой проблемы?

— Не скажу, что у нас прямо какая-то катастрофа с защищенностью, но как и в любой стране есть проблемы. Но вопрос тяжести жизни — многогранный. Да, женщине бывает непросто тянуть на себе. Но наши привыкли: есть семья, работа, быт, дети и еще надо хорошо выглядеть. Вот какая-то иностранка скажет, что это вообще невозможно и надо что-то одно выбрать. А наша русская женщина умеет это совмещать. Нас так с детства в основном воспитывают.

Поэтому если подойти образно, это непросто. И еще чтобы муж был доволен, и ему жена нравилась, и он ее любил. На самом деле это тяжелая работа. Женщине надо работать женой, матерью и еще на основной работе реализоваться и вдохновлять всех. Это непросто, но мы справляемся.

— Возможно ли женщине защитить себя от плохих браков и насилия в семье?

— От плохих браков никто не застрахован: как мужчины, так и женщины. А насилие вообще отдельная тема. В этом смысле хорошо, когда у девушки есть хороший и крепкий отец, и он может, ведя ее к алтарю, ее будущему мужу сказать: «Попробуй только!» Работает сто процентов.

Тут даже не общество, а часто нужен отец, который так скажет. В жизни ни один мужчина не подойдет к своей жене и что-то там ей сделает. Роль отца очень важна. Очень часто встречала, когда отец сажал зятя перед собой и говорил: «Можете ругаться, делайте что хотите, но если ты тронешь ее пальцем, то имей в виду, что у нее есть я». Не государство или кто-то другой, понимаете.

— А вообще, есть ли у нас проблема с насилием в стране?

— Глобальной нет. У нас что, каждую женщину бьют, что ли? Есть частные случаи. Совершенно уверена, что должны быть кризисные центры, куда женщина может прийти, если происходит совсем криминал и она никак не может с этим справиться. Женщина должна знать, куда она может обратиться — важно еще и информирование.

Если у тебя вдруг такая ситуация возникла, то, может, не всегда нужно даже бежать в полицию. Если это, конечно, не серьезная ситуация, когда надо побои снимать. То, может, сначала надо пойти в кризисные центры, которое помогут правильно обратиться в полицию, составить исковое заявление или обратиться к психологам, чтобы можно было спасти эту ситуацию, если женщина на это пойдет.

Женщина должна понимать, что в каждом городе есть такая организация, куда она может прийти. Государство или какие-то общественные организации должны создавать условия, чтобы женщина была уверена, что если совсем никак, можно туда обратиться, — сказала Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoСветлана Журова
logoЕлизавета Туктамышева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Мишин: «Если бы Туктамышева появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе»
24 ноября, 20:22
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Светлана Журова: «Не факт, что наши лыжники успеют отобраться на Олимпиаду, даже если CAS решит их допустить»
24 ноября, 16:38
Главные новости
Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»
вчера, 20:18
Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
вчера, 19:01
МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
вчера, 18:46
Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»
вчера, 16:07
Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»
вчера, 15:08
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Гущина выиграла короткую программу, Овчинникова – 2-я, Фурсова – 3-я
вчера, 13:52
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
вчера, 13:46
Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»
вчера, 11:23
Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»
вчера, 11:10
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами
26 ноября, 22:00
Tallinn Trophy. Александр Селевко, Риццо, Наумов, Леванди, Капейкис, Марсак выступят с короткими программами
26 ноября, 21:47
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22