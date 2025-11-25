  • Спортс
Гуменник об Арутюняне: «В его тренировках не просто отдельные технические моменты по прыжкам, а полная концепция, философия фигурного катания»

Петр Гуменник рассказал о работе с американским тренером Арутюняном.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал об особенностях работы тренера Рафаэля Арутюняна. 

Во вторник Гуменник отправился на стажировку к Арутюняну в Калифорнию. 

«Рафаэль Владимирович очень по-человечески ко мне относится. Я чувствую, что интересен ему как человек – наверное, это можно назвать симпатией.

В его тренировках – не просто отдельные технические моменты по прыжкам, а полная концепция, можно сказать, философия фигурного катания. В нее интересно погрузиться, он ее интересно объясняет: там все взаимосвязано, одно исходит из другого и, в конечном итоге, приводит к результатам.

Рафаэль Владимирович не хочет, чтобы спортсмены слушались его как солдаты офицера – без понимания, что они делают.

Если понять его полную концепцию, можно самому дальше контролировать свою технику – заниматься онлайн потом не так сложно. Когда я был у него в прошлый раз, то за три недели у меня более или менее получилось влиться в эту концепцию. Я понял, что нужно делать.

Рафаэль Владимирович очень подробно мне объяснял, как двигаться. Буквально: сначала на пальцах, потом на мотоциклах, на числах Фибоначчи – со всех сторон, чтобы я понял все целиком. И вот теперь, когда я жалуюсь, что у меня не получается какой-то прыжок, он мне говорит – вспомни, что надо сделать так-то, мы это уже отрабатывали, просто ты забыл.

Если спортсмен не контролирует каждое свое движение, то очень часто вылезают старые привычки и ошибки. Поэтому все равно иногда нужна подсказка, и хорошо, что ее можно получить онлайн. Я очень благодарен ему за эту возможность.

Я также благодарен Веронике Анатольевне (Дайнеко), своему тренеру, с которой я провожу основную работу. Она берет полную ответственность за меня, за результат, за тренировки. Она на 100% погружена в работу, всегда полностью отдается фигурному катанию и готова мне помочь любым способом.

И Тамаре Николаевне (Москвиной) тоже благодарен – с ее огромным опытом, после того, сколько ее спортсменов выступало на Олимпиадах, она может дать реальные советы по тактике. Потому что иногда интуитивно хочется где-то перестараться и что-то сделать лишнее, а Тамара Николаевна с высоты своего опыта может всегда сказать, где нужно остановиться и как лучше сделать», – приводит слова Гуменника журналист Майя Багрянцева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Майи Багрянцевой
