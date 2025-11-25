Ирина Костылева: «В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это мое правило»

Мама Елены Костылевой рассказал об отношению к критике в соцсетях.

Ирина Костылева , мама фигуристки Елены Костылевой , рассказала об отношении к критике в соцсетях.

– Страницу Лены Вконтакте я веду одна много-много лет. Все хотели, чтобы я в телеграме страницу завела, но случилось так, что меня заблокировали полностью в телеграме – наверное, накидали жалоб. То есть я даже людям, которые меня обижают, которые втаптывают в грязь Лену, не смогла ответить.

– А вы отвечаете на все негативные комментарии?

– Конечно. Я считаю, что не надо подставлять щеку вторую, когда тебя бьют. Иначе тебя задолбают. Это не про фигурное катание. Это где-то в храме так можно повести себя. В фигурном катании нужно откусить руку, которая замахивается на тебя. Это мое правило. Ты видишь руку, которая на тебя замахивается – ты должна попробовать ее как акула откусить. Тогда твой ребенок будет подниматься.

Но был такой комментарий, который я запомнила. Кто-то написал: если бы не мама, то каталась бы сейчас Лена на велосипеде в Воронеже, а не на первенстве России, – рассказала Костылева в шоу «Каток».

ПРИМЕЧАНИЕ: выпуск этого шоу был записан несколько недель назад.

