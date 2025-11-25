Ирина Роднина: «Туктамышева всегда показывала, что является трезвомыслящим человеком и очень хорошей, просто отличной спортсменкой»
Роднина: Туктамышева всегда показывала, что является трезвомыслящим человеком.
Ирина Роднина высказалась о решении Елизаветы Туткамышевой завершить спортивную карьеру.
«Это было давно ожидаемое решение, тем более, что фигуристов и фигуристок наших особо никуда не допускают по крайней мере до следующего сезона.
Поэтому она уже, наверное, в том возрасте, когда думаешь не столько о спорте, сколько о дальнейших жизненных перспективах.
Она всегда показывала, что является трезвомыслящим человеком и очень хорошей, просто отличной спортсменкой. На протяжении нескольких лет она мужественно боролась с обстоятельствами, с травмами и соперницами», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости