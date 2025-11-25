  • Спортс
  • Мама Костылевой об обвинениях в применении силы: «Побоев не было, это ложь. Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон костюма и закрыла дверь раздевалки»
Мама Костылевой об обвинениях в применении силы: «Побоев не было, это ложь. Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон костюма и закрыла дверь раздевалки»

Мама Елены Костылевой заявила, что не применяла физическую силу к дочери.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, ответила на заявления тренера Евгения Плющенко о том, что она якобы жестоко обращается с дочерью. 

«Плющенко начал бомбить. Так как два месяца моего карантина закончились. И я приду смотреть тренировки. И спрошу у него, почему Лена не работает связками в программах? Почему не катает с прыжками программы? Только макеты. Почему вообще не вращается? Распечатка с этапа Гран-при все показала.

Но у меня есть доказательства принуждения Лены к обращению в июне этого года к сотруднику из аппарата по делам семьи и ребенка при президенте России. И в скринах с телефона Лены Нугуманова заставляет по просьбе ЕВ (так она сокращает инициалы Плющенко) звонить Гульнаре. Визитка Гульнары, фамилия и должность будут выставлены.

Мало того, дальше идет скрин с телефона Лены с переговоров Лены и Нугумановой. Где та просит передать просьбу ЯА (Рудковская) и ЕВ (Плющенко) завтра присутствовать Лену на сборе в коттедже, дома у Плющенко, куда придут «люди», это органы из опеки и та же Гульнара. И так оно и случилось.

Я искала Лену по территории Горок.

Подошла к коттеджу Рудковской и Плющенко, увидела полицию и органы опеки. Позвонила мужу. Спросила – где он находится? Тот ответил, что кушает дома. Я объяснила ему, что Лену одну увели в дом и допрашивают. Чтоб он срочно шел к дому.

Я потребовала отдать мне несовершеннолетнего ребенка 13 лет. Или мне присутствовать при ее допросе. На что меня начали запихивать в полицейскую машину. Этот процесс, [как] затаскивали меня в машину, по указанию Рудковской снимала директор Анастасия Чиннова. Что писала Лена одна в доме Рудковских, до сих пор никто не знает», – написала Ирина Костылева в телеграм-канале. 

Мать фигуристки также опровергла, что существуют видеодоказательства применения ею физической силы в отношении Костылевой.

«Таких видео нет. Есть видео, когда я удерживаю Лену, чтоб она не убежала. Как вчера в 19:30 вместе с Лизой Николаевой их видела мать фигуриста, едущая домой в Горки-10.

Лена и Лиза шли в 19:30 по трассе из Горок-10 с пакетом из «Магнита». После этого инцидента я не разрешила Лене идти гулять с Лизой. А если ее на трассе сбила бы машина. Или их найдут в речке изнасилованными? Разве за это будет отвечать Плющенко?

Да сам Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон серого костюмчика и закрыла дверь раздевалки. Он стоял в коридоре в двух метрах от двери вместе с Сашей [Плющенко]. И если бы был какой-то компромат в виде побоев и криков, он бы вошел в раздевалку.

Он этого не сделал. Значит, никаких побоев не было и это ложь. Но зато Плющенко пошел в комнату охраны и снял это видео, как я не даю Лене убежать, шоркаться по трассе в Горках-10», – добавила Ирина. 

«А вот тот самый сотрудник, уполномоченный по делам ребенка при президенте России, телефон которого дала Лене Нугуманова и просила звонить по просьбе Плющенко и жаловаться на меня. Что я давлю на Лену и заставляю ее работать.

Ну если тренер Плющенко не заставляет спортсмена работать на тренировках (а у меня есть видео из кафе, где на тренировке 10 прыжков вместо 100 у здорового спортсмена). То кто-то должен говорить Лене, что присутствие Лены в Горках – это фигурное катание. И работа на тренировках. Только для этой цели Лена тут», – написала позже Ирина Костылева.

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
