Елена Костылева: «Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Потихоньку отдаю ей то, что она на меня потратила»
Елена Костылева призналась, что все заработанные деньги отдает маме.
14-летняя российская фигуристка Елена Костылева призналась, что все заработанные деньги отдает маме.
«Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Она их почти все, конечно, тратит на меня, но я понимаю, что я потихоньку отдаю ей эти деньги, которые она на меня потратила», – сказала Костылева в шоу «Каток».
ПРИМЕЧАНИЕ: выпуск шоу был записан несколько недель назад.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: шоу «Каток»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости