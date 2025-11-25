Елена Костылева: «Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Потихоньку отдаю ей то, что она на меня потратила»

Елена Костылева призналась, что все заработанные деньги отдает маме.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева призналась, что все заработанные деньги отдает маме.

«Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Она их почти все, конечно, тратит на меня, но я понимаю, что я потихоньку отдаю ей эти деньги, которые она на меня потратила», – сказала Костылева в шоу «Каток».

ПРИМЕЧАНИЕ: выпуск шоу был записан несколько недель назад.

