Вероника Дайнеко: «Гуменник сегодня вылетает в Калифорнию к Арутюняну. Стажировка запланирована в рамках подготовки к Олимпиаде»
Гуменник сегодня отправляется на стажировку к Арутюняну в Калифорнию.
Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник сегодня отправляется на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.
— Когда Петр вылетает в Калифорнию к Рафаэлю Арутюняну?
— Петя вылетает сегодня. Стажировка была запланирована заранее и входит в блок тренировочного процесса в рамках подготовки к чемпионату России и Олимпийским играм, — сказала Дайнеко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости