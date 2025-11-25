Вероника Дайнеко: «Гуменник сегодня вылетает в Калифорнию к Арутюняну. Стажировка запланирована в рамках подготовки к Олимпиаде»

Гуменник сегодня отправляется на стажировку к Арутюняну в Калифорнию.

Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что фигурист Петр Гуменник сегодня отправляется на стажировку к Рафаэлю Арутюняну.

— Когда Петр вылетает в Калифорнию к Рафаэлю Арутюняну?

— Петя вылетает сегодня. Стажировка была запланирована заранее и входит в блок тренировочного процесса в рамках подготовки к чемпионату России и Олимпийским играм, — сказала Дайнеко.