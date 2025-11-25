Алферова о том, что Жилиной отказали в переходе в Азербайджан: «Мы не очень-то и расстроились. Очень хорошо, у нас есть еще год на восстановление здоровья»

Мама Вероники Жилиной рассказала о переходе фигуристки в Азербайджан.

Тренер Людмила Алферова, мама Вероники Жилиной , рассказала о том, как сорвался переход фигуристки в Азербайджан.

«Мы ездили в Федерацию, разговаривали с ними. Они сказали, что по правилам нужно посидеть еще один год карантина. Я сказала: ничего страшного, у нас есть еще время восстановить здоровье. Мы, если честно, не очень-то и расстроились. Я даже с улыбкой говорю: очень хорошо, у нас есть еще год на восстановление здоровья.

Потому что травма была серьезная – позвоночник. Получили ее пять лет назад. Нам предлагали врачи операцию сделать, но большинство склонно было к тому, что операция не так уж и важна, что нужно просто дождаться, когда ребенок вырастет, закроются полностью все зоны роста, и организм просто восстановит сам себя.

У нас проблемы такие были серьезные, компрессионный перелом. И еще там есть одна проблема. Но сейчас со здоровьем все хорошо, прыжки все восстанавливаем, занимаемся больше танцами на полу. Ведется точечная работа прямо под Веронику», – рассказала Алферова в шоу «Каток».