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Алина Загитова: «Я люблю плавать — конечно же, для поддержания формы. Любимый стиль – «лягушкой»

Загитова рассказала о посещении чемпионата России по плаванию на короткой воде.

— Как вы оказались на чемпионате России по плаванию?

— Параллельно в Санкт‑Петербурге проходил этап Гран‑при по фигурному катанию. Турнир уже завершился, появилось время, и Владимир Александрович Леонов (министр спорта Татарстана – Sports) пригласил меня посетить это мероприятие. Я с удовольствием согласилась.

— Вы с кем‑то из звезд плавания знакомы? Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Климент Колесников…

— Естественно, я знаю про все их победы. Я ими горжусь. Потрясающие спортсмены. К сожалению, у меня пока не получилось познакомиться с ними лично. Но я думаю, что это еще впереди. Может быть, это случится как раз сегодня. Надо их только найти в тренировочном бассейне — они пока под водой, а по шапочкам их различить трудно.

— А у вас самой какие отношения с водой? Как часто вы плаваете? Как быстро?

— Я люблю плавать — конечно же, для поддержания формы. Это полезно, особенно для позвоночника. Поэтому плавание всегда есть в моей жизни. Но я не замеряла, насколько я быстро плаваю.

— А какой любимый стиль?

— «Лягушкой», как говорят в народе. А профессионалы называют это «брасс», — сказала Загитова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлина Загитова
logoМатч ТВ
logoсборная России
женское катание
плавание
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