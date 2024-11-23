Дмитрий Алиев: «Сезон назад думал, что старость не за горами, сейчас такого нет. Лучше такие мысли не поднимать»

25-летний Дмитрий Алиев заявил, что старается не думать о возрасте.

Сегодня Алиев занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Конкуренция острая, спорить не буду, ребята все молодые, заряженные на совершенствование себя. Видно, как у них горят глаза, но у меня они тоже все еще горят.

Была допущена ошибка в каскаде, но удалось включиться и скрутить тройной плюс добавить тройной. Надеюсь, что проблемы будут появляться на тренировках, а не на стартах.

Я работаю над тем, чтобы во время стартов моя нога не давала о себе знать так, как на тренировках. К стартам подвожу свое тело так, чтобы меньше чувствовать боль. Я адаптировался к боли, поэтому сказал, что готов кататься весь сезон.

У молодого поколения мотивации очень много, у меня она тоже есть, меня это радует. Я сам удивлен, сейчас вообще нет мыслей о паузе. По крайней мере, по ходу сезона.

Я самый старый, самый опытный. Не обращаю на это внимания, концентрируюсь на себе. Сезон назад думал, что старость не за горами, сейчас такого нет. Лучше такие мысли не поднимать.

Проблемы с ногой привели к тому, что мне есть что преодолевать в жизни. Мне нравится, что есть барьеры на пути, которые надо перепрыгивать. Пока не нашел то дело, которым буду заниматься», — сказал Алиев.