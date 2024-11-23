Алина Горбачева: «Оцениваю свое выступление средне. Лучше, чем в Красноярске, но каскад был неуверенный»
Алина Горбачева оценила выступление в короткой программе на Гран-при в Петербурге.
Фигуристка после первого дня соревнований идет второй, лидирует Софья Акатьева.
«Оцениваю свое выступление средне. Лучше, чем было в Красноярске, но каскад был неуверенный, не до конца довольна. Когда ехала на каскад, вспомнила Красноярск, начала немного переживать, но сделала каскад.
После Красноярска я заболела, горло болело, температура. В понедельник я вышла на лед. Очень хотела здесь выступить, поэтому пришлось себя немного превозмочь.
Завтра (в произвольной программе) хочу показать свой контент. Я не отказываюсь от риска. Хотела усложняться, вставлять второй сальхов. Но буду катать тот же контент, что и в Красноярске», — сказала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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