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Алина Горбачева: «Оцениваю свое выступление средне. Лучше, чем в Красноярске, но каскад был неуверенный»

Алина Горбачева оценила выступление в короткой программе на Гран-при в Петербурге.

Фигуристка после первого дня соревнований идет второй, лидирует Софья Акатьева. 

«Оцениваю свое выступление средне. Лучше, чем было в Красноярске, но каскад был неуверенный, не до конца довольна. Когда ехала на каскад, вспомнила Красноярск, начала немного переживать, но сделала каскад.

После Красноярска я заболела, горло болело, температура. В понедельник я вышла на лед. Очень хотела здесь выступить, поэтому пришлось себя немного превозмочь.

Завтра (в произвольной программе) хочу показать свой контент. Я не отказываюсь от риска. Хотела усложняться, вставлять второй сальхов. Но буду катать тот же контент, что и в Красноярске», — сказала Горбачева

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Алина Горбачева
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