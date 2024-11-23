Владислав Дикиджи: «Единственное, что мне не понравилось в прокате, это то, что я плохо чоктау сделал. Дорожку хотелось бы четвертого уровня»

Владислав Дикиджи рассказал, чего ему не хватило в короткой программе.

Сегодня Дикиджи занял первое место в короткой на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

– Ты выиграл уже три программы на Гран-при России в этом сезоне – откуда такая уверенность?

– Увереннее катать сразу после разминки – не нужно ждать. Этот период ожидания самый тяжелый, наверное. А так легче морально. Ну и прокат легче был. Мне так проще.

– То есть катать первым для тебя – это такой способ запугать соперников?

– Ну нет, не запугать. Просто комфортнее, как на тренировке: размялся – поехал, размялся – поехал.

– Кто за тебя болел сегодня?

– Ребята из моей группы пришли. Больше не знаю, кто еще.

– А родители?

– Я не пускаю родителей. Очень нервничаю, когда они на трибунах. Пусть по телевизору лучше смотрят.

– Ты полностью доволен прокатом? Или есть какие-то ошибки?

– Единственное, что мне не понравилось в прокате, это то, что я плохо чоктау сделал, и на твизле меня пошатнуло немножко. Хотел на уверенности хорошо катать, но чуть-чуть переборщил. А так – хорошо. Дорожку только хотелось бы четвертого уровня, корпусом поработать, – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.