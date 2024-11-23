Япония установит рекорд на Гран-при: сразу пять фигуристок вышли в финал серии. Две запасные – тоже японки
Впервые в истории в финал Гран-при вышли сразу пять японских фигуристок.
В финал отобрались Каори Сакамото, Вакаба Хигучи, Хана Йошида, Моне Чиба, Рино Мацуике. Единственная представительница другой страны – Эмбер Гленн из США.
Среди запасных еще две японки: Ринка Ватанабе и Рион Сумийоши.
Это рекорд для Гран-при: еще ни у одной страны не было сразу пяти участниц в финале. Раньше в финалах несколько раз участововали четыре россиянки.
В сезоне-2021/22 в финал Гран-при вышли пять россиянок, но финал не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Японские фигуристки забрали 13 из 18 медалей на этапах Гран-при этого сезона и выиграли 4 этапа из 6.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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