Смолкин о 8-м месте на Гран-при Китая: «Было намного лучше вчерашнего ритм-танца. Мы показали то, над чем работали, но еще есть куда расти»
Глеб Смолкин заявил, что ему и Диане Дэвис еще есть куда расти в танцах на льду.
Сегодня дуэт, представляющий сборную Грузии, занял восьмое место на Гран-при Китая (182,32 балла в сумме). Победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (209,13).
«На самом деле сегодня все было довольно неплохо. Я думаю, мы можем гордиться друг другом.
Были и взлеты, и падения. В начале сезона мы испытывали некоторые трудности, и все еще есть вещи, которые нам нужно исправить, так как подготовка к сезону была немного шаткой.
Сегодня мы не набрали высоких уровней [на элементах], и это, вероятно, стоило нам как минимум трех, четырех или, может, даже пяти баллов.
В любом случае это было намного лучше вчерашнего ритм-танца. Думаю, мы показали то, над чем работали, но еще есть куда расти», – отметил Смолкин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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