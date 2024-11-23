Смолкин о 8-м месте на Гран-при Китая: «Было намного лучше вчерашнего ритм-танца. Мы показали то, над чем работали, но еще есть куда расти»

Глеб Смолкин заявил, что ему и Диане Дэвис еще есть куда расти в танцах на льду.

Сегодня дуэт, представляющий сборную Грузии, занял восьмое место на Гран-при Китая (182,32 балла в сумме). Победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (209,13).

«На самом деле сегодня все было довольно неплохо. Я думаю, мы можем гордиться друг другом.

Были и взлеты, и падения. В начале сезона мы испытывали некоторые трудности, и все еще есть вещи, которые нам нужно исправить, так как подготовка к сезону была немного шаткой.

Сегодня мы не набрали высоких уровней [на элементах], и это, вероятно, стоило нам как минимум трех, четырех или, может, даже пяти баллов.

В любом случае это было намного лучше вчерашнего ритм-танца. Думаю, мы показали то, над чем работали, но еще есть куда расти», – отметил Смолкин .