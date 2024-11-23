Дэвис и Смолкин набрали на Гран-при Китая 182,32 балла в сумме. Это на 19,55 меньше их личного рекорда, установленного месяц назад
Диана Дэвис и Глеб Смолкин набрали в Китае на 19,55 балла меньше личного рекорда.
Сегодня фигуристы сборной Грузии заняли 8-е место в танцах на льду на этапе Гран-при в Чунцине.
Они получили 182,32 балла в сумме, что на 19,55 меньше их личного рекорда, который был установлен месяц назад. 26 октября Дэвис и Смолкин завоевали серебро на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии с результатом 201,87.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. До нынешнего сезона танцевальный дуэт выступал за российскую сборную.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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