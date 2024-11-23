Дэвис и Смолкин набрали на Гран-при Китая 182,32 балла в сумме. Это на 19,55 меньше их личного рекорда, установленного месяц назад

Диана Дэвис и Глеб Смолкин набрали в Китае на 19,55 балла меньше личного рекорда.

Сегодня фигуристы сборной Грузии заняли 8-е место в танцах на льду на этапе Гран-при в Чунцине.

Они получили 182,32 балла в сумме, что на 19,55 меньше их личного рекорда, который был установлен месяц назад. 26 октября Дэвис и Смолкин завоевали серебро на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии с результатом 201,87.

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. До нынешнего сезона танцевальный дуэт выступал за российскую сборную.