Тарасова о ритм-танце Дэвис и Смолкина на Гран-при Китая: «Восьмое место – далековато. Говорить не о чем»
Татьяна Тарасова оценила прокат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Гран-при Китая.
Фигуристы, выступающие за Грузию в танцах на льду, показали восьмой результат в ритм‑танце – 70,53 балла. Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,84).
«Восьмое место – далековато. Говорить не о чем. Они тренируются у признанных тренеров, у которых все спортсмены – чемпионы. Лучшие спортсмены в танцах тренируются у них. Но откровенно, такой результат – очень далеко от лидеров», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Весной этого года Дэвис и Смолкин перешли в Ледовую академию Монреаля.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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