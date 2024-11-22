Тарасова о ритм-танце Дэвис и Смолкина на Гран-при Китая: «Восьмое место – далековато. Говорить не о чем»

Татьяна Тарасова оценила прокат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Гран-при Китая.

Фигуристы, выступающие за Грузию в танцах на льду, показали восьмой результат в ритм‑танце – 70,53 балла. Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,84).

«Восьмое место – далековато. Говорить не о чем. Они тренируются у признанных тренеров, у которых все спортсмены – чемпионы. Лучшие спортсмены в танцах тренируются у них. Но откровенно, такой результат – очень далеко от лидеров», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Весной этого года Дэвис и Смолкин перешли в Ледовую академию Монреаля.