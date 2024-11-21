Илья Вегера: «К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны»

Доможирова и Вегера оценили выступление на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Кира Доможирова и Илья Вегера заняли второе место на этапе Гран-при России среди юниоров «Невский лед» в парном катании.

Вегера: Довольны короткой программой, в этот раз удалось чисто показать ее. В произвольной в очередной раз не все получилось с прыжками, остальное было сделано на максимум.

— Бронза в Казани дала новый толчок. Здесь вы уже по‑другому выходили на старт?

Доможирова: Было больше уверенности, меньше волнения, чем в Казани.

Вегера: Было морально попроще.

— Вы слышали поддержку зрителей? Не сбивают ли крики перед прокатами?

Вегера: Я слышал, но не обращаю внимание.

— Есть ли удовлетворение?

Вегера: К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны.

— Артем Грицаенко сказал, что вы труженики…

Вегера: У нас в группе хорошая атмосфера.

— Какой у вас следующий старт?

Вегера: У нас будет пермский старт и первенство России.

7 декабря в Москве пройдет юниорский Кубок Первого канала.