Илья Вегера: «К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны»
Кира Доможирова и Илья Вегера заняли второе место на этапе Гран-при России среди юниоров «Невский лед» в парном катании.
Вегера: Довольны короткой программой, в этот раз удалось чисто показать ее. В произвольной в очередной раз не все получилось с прыжками, остальное было сделано на максимум.
— Бронза в Казани дала новый толчок. Здесь вы уже по‑другому выходили на старт?
Доможирова: Было больше уверенности, меньше волнения, чем в Казани.
Вегера: Было морально попроще.
— Вы слышали поддержку зрителей? Не сбивают ли крики перед прокатами?
Вегера: Я слышал, но не обращаю внимание.
— Есть ли удовлетворение?
Вегера: К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны.
— Артем Грицаенко сказал, что вы труженики…
Вегера: У нас в группе хорошая атмосфера.
— Какой у вас следующий старт?
Вегера: У нас будет пермский старт и первенство России.
7 декабря в Москве пройдет юниорский Кубок Первого канала.
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