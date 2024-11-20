Гран-при России. «Невский лед». КМС. Касинс и Брегей, Доможирова и Вегера, Сабада и Астахов выступят с произвольными программами
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Липнягова – Егор Дмитриев
2. Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков
3. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
Вторая разминка
4. Варвара Илюшко – Роман Орлов
5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев
6. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
Третья разминка
7. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров
8. Ольга Сабада – Павел Астахов
9. Кира Доможирова – Илья Вегера
10. София Диана Касинс – Александр Брегей
После короткой программы
1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,71
2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 64,65
3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 62,65
4. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров – 57,02
5. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 54,75
6. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 49,22
7. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 43,30
8. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 43,27
9. Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков – 38,92
10. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 37,44
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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