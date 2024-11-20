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Гран-при России. «Невский лед». КМС. Касинс и Брегей, Доможирова и Вегера, Сабада и Астахов выступят с произвольными программами

21 ноября на Гран-при России среди юниоров разыграют медали в парном катании.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Мария Липнягова – Егор Дмитриев

2. Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков 

3. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

Вторая разминка 

4. Варвара Илюшко – Роман Орлов

5. Дарья Самохвалова – Роман Романычев

6. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов 

Третья разминка

7. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров 

8. Ольга Сабада – Павел Астахов 

9. Кира Доможирова – Илья Вегера

10. София Диана Касинс – Александр Брегей

После короткой программы

1. София Диана Касинс – Александр Брегей – 64,71

2. Кира Доможирова – Илья Вегера – 64,65

3. Ольга Сабада – Павел Астахов – 62,65

4. Евгения Лоскутова – Валерий Назаров – 57,02

5. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 54,75

6. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 49,22

7. Варвара Илюшко – Роман Орлов – 43,30

8. Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов – 43,27

9. Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков – 38,92

10. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 37,44

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
София Диана Касинс
Дмитрий Родионов
Павел Астахов
Дарья Самохвалова
Анастасия Егорова
Ольга Сабада
Евгения Лоскутова
Александр Брегей
Кира Доможирова
logoСерия Гран-при России
результаты
Роман Орлов
пары
Дмитрий Сухов
Роман Романычев
Петр Шаровиков
Варвара Илюшко
Егор Дмитриев
Альбина Камалдинова
Мария Липнягова
Илья Вегера
Валерий Назаров
Невский лед
logoсборная России
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