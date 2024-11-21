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Александр Брегей: «Не все получилось, но мы довольны прокатом. Будем работать и исправлять ошибки»

Касинс и Брегей остались довольны выступлением на Гран-при в Санкт-Петербурге.

Сегодня София Диана Касинс и Александр Брегей победили на этапе Гран-при России в соревнованиях спортивных пар. 

Брегей: Конечно, не все получилось, но мы довольны прокатом. Будем работать и исправлять ошибки.

— Вы лидировали после короткой программы. Насколько вам сложно с этим справляться?

Касинс: После короткой программы мы выходим со льда и обговариваем, что сегодняшнего дня не было, начинаем все заново. Настраиваемся на следующий день.

— Сильно волновались?

Брегей: Сильного волнения не было, старались настроиться как обычно. Чувствовалось, что родной город.

— Насколько важно было реабилитироваться после Казани?

Касинс: Конечно, было важно. Немного обидно, что так все произошло. Хотелось исправить.

Брегей: Все бывает, мы живые, не роботы. Старались не зацикливаться на этом, а отработать все на следующем этапе.

— На этапе Гран‑при в Казани у Софии не останавливалась кровь из носа. Как вы вышли на прокат?

Касинс: Пыталась отключиться от того, что у меня происходит. Старалась больше сосредоточиться в моменте, но не все получилось.

— Как‑то решили эту проблему, чтобы не повторилось?

Касинс: Пытались, но все врачи сказали, что это не решить. Просто так сосуды расположены.

— Мама (Елена Бережная) болеет на трибуне?

Касинс: Конечно, надеюсь. Мама много что сказала. Сегодня сказала, что откатали неплохо, но могли лучше, вчера похвалила.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Невский лед
пары
Александр Брегей
София Диана Касинс
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