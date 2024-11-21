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«Не болейте». Алина Загитова показала видео с капельницей

Алина Загитова показала видео с капельницей.

«Не болейте», – подписала фигуристка.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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logoАлина Загитова
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