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Татьяна Тарасова: «Пар очень мало, так везде в мире. Мало людей, кто хочет биться, падая с высоты трех метров»

Татьяна Тарасова назвала мировой тенденцией малое количество спортивных пар.

«Так у нас уже однажды было, как-то мы вышли из этого положения. Я думаю, что надо поддерживать тренеров, которые с парами работают, это очень тяжелая и небыстрая работа, связанная с риском. Не каждый родитель хочет своего ребенка в парное катание отдать. Пар никогда не бывало так же много, как танцев, но бывало, конечно, больше.

Кризис – это когда уже нет ничего, но к этому дело идет, хорошо, что к фигурному катанию есть еще огромный интерес, но наш вид отнимает очень много времени и не дает профессии. Я думаю, что надо всем заинтересованным собраться и решить, что делать с парным катанием. Где есть пары, там они и остались, в Перми сейчас Паша Слюсаренко тренирует, там всегда занимались парным катанием.

Так везде в мире – пар очень мало, это общая тенденция. Мало людей, кто хочет приходить в свободное время с детских лет и биться, падая с высоты трех метров на любое место. Сейчас Леша Тихонов и Максим Траньков работают, эти имена на слуху у молодых родителей и детей. Нужно, чтобы в каждой спортивной школе были обязательно пары, хотя бы одна, но на это надо выделять средства.

Сейчас на чемпионате России будет выступать восемь пар. Для такой огромной страны, где любят фигурное катание, конечно, это мало, но они все-таки есть», – сказала Тарасова.

Кризис в парном катании – и мировом, и нашем: миф или правда?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
пары
Павел Слюсаренко
Алексей Тихонов
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
logoМаксим Траньков
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