  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Рафаэль Арутюнян: «У Сотниковой, Липницкой, Медведевой изначально был настрой не на долгую жизнь в спорте, а на сиюминутный результат»
43

Рафаэль Арутюнян: «У Сотниковой, Липницкой, Медведевой изначально был настрой не на долгую жизнь в спорте, а на сиюминутный результат»

Арутюнян считает, что у Медведевой не было настроя на долгую жизнь в спорте.

– Меня не оставляет мысль, что Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, да и все те девочки, которые побеждали после них, искренне хотели бы остаться в фигурном катании на долгий срок. Но ни у кого не получилось.

– Мы снова возвращаемся к вопросу воспитания. У этих девочек, как мне кажется, изначально был иной настрой. Не на долгую жизнь в спорте, а на конкретный, достаточно сиюминутный результат. Опять же, могу быть неправ, но рассуждаю так, как воспринимаю спорт сам.

Много лет назад у меня был хороший старший друг – сильный и очень незаурядный фигурист, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Как-то мы вместе были на сборах, и я предложил пойти побегать. А он ответил: «Знаешь, я за свою жизнь уже так набегался, что лучше посплю». Для меня это был шок. Я реально не понимал, как спортсмен вообще может сказать, что он «набегался».

– Подобную внутреннюю установку можно переформатировать?

– Да, но не в том случае, когда все устремления человека сводятся к желанию восстановить четверной тулуп или сальхов. Ведь даже если он вернет прыжок, но завалит его на соревнованиях, психологически снова окажется на том уровне, с которого начал.

Перезагружать сознание трудно. В определенном смысле ты погружаешь себя в неизвестность – не знаешь, сможешь ли справиться со своими привычками, с дискомфортом, который наверняка будет возникать, с желанием максимально ускорить процессы, которые вообще нельзя форсировать.

– Что вы имеете в виду?

– Я не раз видел, как тренеры, работая со спортсменками, пытаются восстановить прыжки, которые девочки исполняли, находясь в совершенно другом теле и других физических кондициях. Стоит такой специалист у борта и кричит: «Вот-вот-вот, уже почти получилось!» На мой взгляд, это абсолютный дилетантизм, хотя допускаю, что кто-то, прочитав эти слова, вообще меня не поймет, – сказал тренер Рафаэль Арутюнян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
Рафаэль Арутюнян
logoАделина Сотникова
женское катание
logoЮлия Липницкая
logoЕвгения Медведева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Узнаете наших фигуристов в детстве? Загитова с косичками, Валиева с хитрой улыбкой, а молодая Тутберидзе – брюнетка
12315 августа 2023, 18:00
Как выглядят герои нашей фигурки в образах Барби и Кена? Загитова на пляже, Трусову не узнать, Дудаков – качок из 80-х
14930 июля 2023, 13:26
Елена Вайцеховская: «Щербакова уникальна даже в послеспортивной ипостаси. Она, в отличие от предшественниц, не пытается убедить, что вернется в спорт»
31521 декабря 2022, 08:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведева, Хабибуллина и Княжук выступят с показательными номерами на третьем этапе «Битвы школ»
8 минут назад
Вера Базарова: «Если наших лучших парней выпустить на международные старты, уверена, они и там будут получать достойные оценки»
116 минут назад
Вера Базарова: «Общий спад парного катания присутствует – как в нашей стране, так и на международном уровне»
433 минуты назад
10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей
4443 минуты назад
Дегтярев провел рабочую встречу с Сихарулидзе: «Результаты наших фигуристов впечатляют. Глава федерации доложил о контактах и взаимодействии с ISU»
11сегодня, 08:43
Рафаэль Артутюнян: «В 11 лет Чен сказал маме, что если они не переедут ко мне в Калифорнию, чтобы тренироваться постоянно, у него никогда и ничего в спорте не получится»
8сегодня, 08:08
Арутюнян о словах про Самоделкину: «Понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет»
38сегодня, 07:54
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Пэйт и Бай, Ханна Лим и Е Куан представят ритм-танцы
1сегодня, 06:07
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Малеина и Самохин, Слуцкая и Гончаров, Литенко и Пахомов покажут ритм-танцы
1сегодня, 06:07
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Сабада и Астахов выступят с короткими программами
9сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28