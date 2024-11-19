11-летняя ученица Тутберидзе Докукина исполнила четверной тулуп на тренировке

11-летняя ученица из группы Этери Тутберидзе прыгнула четверной тулуп.

Элемент ультра-си исполнила фигуристка Анна Докукина во время тренировки. Видео опубликовано на странице команды Тутберидзе в инстаграме.

В апреле Докукина стала серебряным призером финала Кубка Московского спорта («Битва школ») по 2-му спортивному разряду среди девочек.