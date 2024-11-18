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Татьяна Тарасова: «Мы были бы рады, если бы Дегтяреву удалось добиться допуска наших спортсменов. Это означало бы, что его не зря назначили министром»

Татьяна Тарасова надеется на успешный диалог министра спорта России и МОК .

Ранее министр Михаил Дегтярев заявил о начале «сближения позиций» с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы были бы только рады, если бы Михаилу Дегтяреву удалось бы добиться допуска наших спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это означало бы то, что его не зря назначили министром спорта России. Как я понимаю, это самая главная проблема, которую он должен решить. Я думаю, что у нас есть надежда на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Другое дело, что у нас в каждом виде олимпийской программы есть по три талантливых фигуриста (или по три пары). А мы на Олимпийских играх можем быть представлены в каждом виде только одним спортсменом или одной парой. И в такой ситуации вопрос о нашей победе остается открытым», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

С весны 2022 года российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoТатьяна Тарасова
logoМОК
logoОлимпийская сборная России
Министерство спорта России
logoОлимпиада-2026
logoМихаил Дегтярев
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